Potsdam

Juristischer Erfolg für einen Fußballfan von Chemie Leipzig, der Anfang 2020 bei einem Polizeieinsatz in Fürstenwalde schwer verletzt wurde: Das Brandenburger Oberlandesgericht (OLG) hat entschieden, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) die von ihr eingestellten Ermittlungen gegen Polizisten wieder aufnehmen muss.

Das Gericht bemängelte laut dessen Sprecherin Judith Janik, dass „nicht alle Zeugenaussagen ausgiebig gewürdigt wurden“. Die OLG-Entscheidung ist bemerkenswert, weil nicht nur die Frankfurter Staatsanwälte, sondern auch deren Vorgesetzter, der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg Andreas Behm, das Ende der Ermittlungen verfügt hatten.

Fernsehkamera zeichnete das Drama auf

Die Szenen, die sich am 16. Februar 2020 im Fürstenwalder Stadion beim Regionalliga-Spiel gegen Leipzig zutrugen, waren brutal – und da ein Kameramann zufällig auf die Szene abseits des Spielfelds hielt, ist alles in hoher Auflösung dokumentiert: Ein Chemie-Leipzig-Fan klettert auf einen Zaun, dessen oberer Rand mit spitzen Zacken in der Art eines Bauzauns bestückt ist. Brandenburger Bereitschaftspolizisten rücken an, wollen den damals 29-Jährigen mit Gewalt herunterziehen. Plötzlich schreit der Sachse laut auf: Während der Polizeiaktion hat der Zaun seinen Oberschenkel von unten aufgespießt.

Vier Wochen muss der Leipziger im Krankenhaus verbringen, drei Operationen unter Vollnarkose inbegriffen. Die Zaunspitzen haben nur knapp große Blutgefäße verfehlt. Gewebe entzündet sich, stirbt ab, eine Tortur. Der Verletzte zeigt zwei Beamte an. Als die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen am 14. August 2020 einstellt, ist der Chemie-Anhänger entsetzt. „Ich verstehe nicht, wie man bei einer solchen Beweislage das Verfahren einstellen kann“, sagt der verletzte Fußballfan damals der MAZ. „Die Videoaufnahmen sind glasklar, man sieht alles.“

Fußballfan mutmaßte: Staatsanwaltschaft schützt Polizisten

Die Staatsanwaltschaft wolle offensichtlich die Polizeibeamten schützen, mutmaßte der Fußballfan. Die Behörde allerdings sieht das ganz anders und teilt damals zur Einstellung des Verfahrens mit, es „fehle an einer konkret nachweisbaren Körperverletzungshandlung“. Keinem der Beamten sei ein Fehlverhalten anzukreiden.

Gegenüber der MAZ bestätigte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Freitag, dass der OLG die Wiederaufnahme der Ermittlungen angeordnet habe. Ob und welche Zeugen nun erneut angehört werden sollen, wollte die Behörde auf Anfrage nicht mitteilen. Auch ist unklar, ob das Filmmaterial neu bewertet wird.

Fälle wie dieser sind es, die den Ruf nach Einsetzung eines Polizeibeauftragten in Brandenburg haben laut werden lassen. Das Projekt der Potsdamer Kenia-Koalition allerdings kommt derzeit nicht recht voran.

Warum der Fan überhaupt auf den Zaun stieg, erklärte eine Leipziger Fan-Vertretung so: Ein paar Chemie-Anhänger hätten wegen einsetzenden Regens unter dem Dach der Tribüne Schutz suchen wollen.

Von Ulrich Wangemann