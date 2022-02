Potsdam

Beim Aufspannen von Corona-Rettungsschirmen erreichte Brandenburg seit Beginn der Pandemie Höchststände. Ein ums andere Mal erhöhte die rot-schwarz-grüne Koalition die Summen zur Krisenbewältigung und weitete die milliardenschwere „Vorsorge“ per Kreditermächtigung aus.

Schließlich sollte das Land für „alle Eventualitäten gerüstet sein wie noch nie in seiner Geschichte seit 1990“, wie es Finanzministerin Katrin Lange (SPD) ausdrückte. Das Geld sollte Einnahmeausfälle kompensieren, zum Beispiel in Betrieben und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es sollte Trägern, Schulen und Kitas helfen, die Folgen der Pandemie zu bewältigen. Die Mittel wurden auch für ausgefallene Kita-Elternbeiträge sowie für die Impfkampagne und das Corona-Testen verwandt.

Über die Gründe wird heftig gestritten

Allerdings stellt sich jetzt heraus, dass die von den Ministerien großzügig geplanten Mittel nicht so abgeflossen sind wie erwartet. Nun wird über die Gründe heftig gestritten, warum die Hilfspakete so wenig nachgefragt sind. Das sei schließlich in der Pandemie nicht absehbar gewesen und das Geld ja schließlich nicht weg, sagen die einen. Von falscher Planung der Ressorts sprechen die anderen.

Im vorigen Jahr wurde mit rund 642 Millionen Euro nur etwa ein Drittel der Mittel ausgegeben, die zur Verfügung standen (1,98 Milliarden Euro), wie am Donnerstag im Haushaltsausschuss des Landtags bekannt wurde. Davon betroffen sind auch die extra in den Haushalt für 2021 eingestellten „Mehrausgaben zur Bekämpfung der Folgen der Coronapandemie“ (Paragraf 9). Diese waren sogar noch einmal um 515 Millionen auf 750 Millionen Euro erhöht worden. Von dieser Summe wurden aber nur 423,4 Millionen Euro bewilligt. Davon flossen 208,5 Millionen Euro ab – das ist weniger als die Hälfte, wie die Finanzministerin den Abgeordneten mitteilte.

CDU: Kreditermächtigungen seien keine Ausgabeverpflichtung

Bei den Mitteln handelt es sich um Kreditermächtigungen des Landes. Ziel war es, Einrichtungen und Akteuren rechtzeitig und schnell Geld bereit stellen zu können, wenn es nötig ist. Damit sei keine Verpflichtung verbunden, diese Mittel „bis auf den letzte Euro“ ausgeben zu müssen, verteidigte der CDU-Finanzpolitiker Steeven Bretz das Vorgehen der Koalition. „Das war alles auf Verdacht angelegt und ist nicht die klassische Wirtschaftsförderung“, betonte Thomas von Gizycki (Grüne). Er betonte aber auch, dass im Fall konkreter Hinweise, wo es hätte besser laufen müssen, diesen nachgegangen werden müsse.

Die Opposition im Landtag fordert nun von Finanzministerin Lange eine detaillierte Auflistung, woran es beim schleppenden Mittelabfluss gehakt hat. Schließlich, so der erneut unerbittlich nachfragende Freie-Wähler-Abgeordnete Philipp Zeschmann, seien Corona-Hilfsprogramme nicht bei denen angekommen, die Hilfe brauchten.

Linke: „Waren die Förderprogramme falsch?“

Der Linken-Abgeordnete Ronny Kretschmer sagte, der geringe Mittelabfluss stimme ihn nachdenklich. „Waren die Förderprogramme falsch oder wären die Mittel an anderer Stelle besser aufgehoben gewesen?“, fragte er. Offenbar seien auch die Kommunen nicht bereit gewesen, einzelne Förderprogramme mitzufinanzieren. Kretschmer verwies auch darauf, dass Anträge der Linken im Landtag, wie auf zusätzliches Geld für Luftfilter an Schulen oder kostenlose FFP2-Masken von der Koalition regelmäßig mit der Begründung abgelehnt worden seien, es stünde kein Geld zur Verfügung.

Empört wiesen Abgeordnete der Koalition diese Sichtweise zurück. Der SPD-Abgeordnete Andreas Noack meinte, beim Auflegen der Rettungsschirme seien die Auswirkungen der Pandemie nicht erkennbar gewesen. Entscheidend sei doch, dass das Land „Handlungsspielräume“ gehabt habe, damit es wegen der Pandemie nicht zu „Brüchen“ im Land komme.

Lange: Brandenburg ist gut durch die Krise gekommen

Finanzministerin Lange sagte, dass die nicht abgeflossenen Mittel zeigten, wie gut Brandenburg bislang durch die Krise gekommen sei. Sie versicherte, dass ihr Haus keine Anträge auf Förderung abgelehnt habe. Es sei in der Pandemie vieles nicht absehbar gewesen, hob die Ministerin hervor. Als Beispiel nannte sie die Impfkampagne, für die das Land Brandenburg im vorigen Jahr 289 Millionen Euro eingeplant habe. Unterm Strich seien aber nur 105 Millionen Euro benötigt worden. Davon wiederum übernahm der Bund eine Abschlagszahlung in Höhe von 13,5 Millionen Euro.

Ähnlich verhält es sich mit Mitteln für den durch die Pandemie arg gebeutelten öffentlichen Nahverkehr. 149 Millionen Euro waren vom Land eingeplant, benötigt wurden nur 68 Millionen, von denen der Bund 38 Millionen Euro übernahm.

Auch in diesem Jahr sicherte sich Lange wieder Corona-Reserven. Die pauschale Risikovorsorge zur Corona-Folgeneindämmung (Paragraf 9) wurde auf eine halbe Milliarde Euro festgelegt – das ist gegenüber einem ersten Ansatz eine Verdopplung. Erneut werden neue Kredite aufgenommen, aber weniger als 2021: 176 Millionen Euro.

Ein Vorteil hat der zögerliche Mittelabfluss in jedem Fall. Dadurch, dass das Land wieder Kredite aufnimmt, muss es auch weniger zurückzahlen.

Von Igor Göldner