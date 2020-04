Am Mittwoch dürfen Geschäfte in Brandenburg bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern öffnen. Der Handelsverband erwartet keinen großen Kundenansturm. Dessen Geschäftsführer kritisiert zugleich die neue Regelung.

Corona in Brandenburg

Corona in Brandenburg - Geschäfte dürfen wieder öffnen: Händler erwarten keinen Ansturm