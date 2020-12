Potsdam

Das Wildauer A10-Center ist am Freitagmittag schon gut besucht. Der halbe Parkplatz steht voller Autos, obwohl die Geschäfte erst seit zwei Stunden geöffnet haben. Drinnen ziehen zwei Arten von Plakaten die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich: Mahnungen zu Sicherheitsabstand, Maskenpflicht und Handdesinfektion. Und: Prozentzeichen und „Sale“-Schilder.

Der drohende Lockdown wirft seine Schatten voraus. Beim Modelabel Tom Taylor sind alle Winterjacken um die Hälfte im Preis reduziert, manche Hemden gar um 70 Prozent. „Es kann ja sein, dass wir irgendwann zumachen – und im Januar kauft niemand mehr Winterjacken“, erklärt eine Verkäuferin. In einer benachbarten Boutique aus dem Hochpreis-Segment ergänzt die Frau an der Kasse: „Das ist jetzt eine Rabattschlacht. Alles muss raus, bevor die Schließung kommt.“ Nachdenklich ergänzt sie: „Hoffentlich ist genug Personal eingeteilt für den Samstag.“

Anzeige

Corona erzwingt vorgezogenen Schlussverkauf

Corona hat die Branche in einen vorgezogenen Schlussverkauf gezwungen. Manche Betreiber ziehen übliche Weihnachtsrabatte vor, andere haben gar nicht erst so viel Ware geordert wie sonst – und viele Läden räumen die Lager leer, damit ihnen nicht das Gleiche passiert wie im Frühjahr: Im Lockdown blieben sie auf Bergen Saisonware sitzen.

Beim Handelsverband Berlin-Brandenburg findet man die politischen Vorgaben für den Geschäftsbetrieb „chaotisch und planlos“, wie Geschäftsführer Nils Busch-Petersen sagt. Der Unterbietungswettbewerb an der Preisfront sei „nicht verwunderlich, wenn die Händler mit der Aussicht konfrontiert sind, für zwei, drei Wochen nichts mehr verkaufen zu können“, so Busch-Petersen. Solch ein Szenario schlage auf die Preise durch. Für die kommenden Tage erwarte der Verband „einen stärkeren Run“ auf die Geschäfte. Schon seit Mittwoch meldeten die Unternehmen „merkwürdige Ausschläge nach oben“ – Vorboten eines hektisch vorgezogenen Schlussverkaufs. Angesichts der Unsicherheit hoffte die Händler nun, „dass wir wenigstens noch den nächsten Sonnabend öffnen können“, so Busch-Petersen. Er plädiert weiter für eine Schließung der Geschäfte erst „nach den Festtagen“.

Ministerpräsident Woidke hadert mit dem Datum

Was sich für dieses Wochenende konkret in den Läden abzeichnet, beschäftigt auch die Politik. Der Umgang mit dem Handel bereitet der Landesregierung Bauchschmerzen. So hat sich Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bei der Telefonschalte mit den Oberbürgermeistern und Landräten am Freitag dafür ausgesprochen, die Geschäfte nicht sofort zu schließen. Im Gespräch ist der 21. Dezember, wie Teilnehmer der Beratung berichten. So befürchtet der Ministerpräsident, dass sich bei einem knapp gesetzten Datum eine Welle von Einkäufern in die Läden und Shoppingzentren ergießen könnte, um noch schnell Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Das wäre insbesondere der Fall, würde Berlin seine Läden schneller schließen als Brandenburg.

Im Wildauer A10-Center verzichtet kaum ein Laden kann auf Rabattversprechen. „Dein Weihnachtslook – 30 Prozent“ verspricht Esprit. Der Modediscounter H&M, der einen erheblichen Teil seiner Kollektion stark reduziert hat, verspricht: „Jetzt kaufen und im Januar bezahlen.“

Beim Modehaus S.Oliver hat Verkäuferin Sabrina Fischer einen „großen Unterschied“ im Kundenandrang zum Vortag bemerkt. Schon am Wochenende zuvor war das A10-Center so voll, dass teilweise keine neuen Kunden mehr hinein gelassen wurden. Der Ansturm sei „ungewöhnlich“. Man sei aber auf alles vorbereitet: „Wir sind weiterhin für die Kunden da und geben unser Bestes“, sagt Fischer. Wie lange? Das weiß auch sie nicht.

Vorbereitung auf einen hektischen Schlussspurt

In Shopping-Centern in ganz Brandenburg bereitet man sich auf einen hektischen Schlussspurt dieses ganz und gar ungewöhnlichen Geschäftsjahres vor. Das Designer Outlet Berlin in Wustermark ( Havelland) verweist auf die „Maximalanzahl von 3.000 Kunden im Center“. Das Management rät Kunden, sich auf der Homepage des Unternehmens über Stoßzeiten zu informieren. Über eine App („By Appointment“) könnten Kunden via Smartphone „Zeitfenster reservieren und so Wartezeiten vor den Geschäften vermeiden“, teilt das Center-Management auf Anfrage mit.

„Wir beobachten natürlich die aktuellen Entwicklungen sehr genau“, sagt Sterncenter-Manager Frank Kosterka aus Potsdam. Mithilfe „technischer Einrichtungen haben wir unsere Besucherzahlen sehr genau im Blick“, sagt Kosterka. So könne man „auf erhöhtes Besucheraufkommen reagieren, was im Zweifel auch heißt, den Zugang zum Center kurzfristig einschränken zu müssen.“

Von Ulrich Wangemann