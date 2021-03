Geschlossene Impfzentren: Osterruhe statt Osterwunder 

Potsdam

Kaum wurde die Osterruhe in der vergangenen Woche wieder kassiert, kehrt sie nun in anderer Form in Brandenburg zurück: Die Impfzentren öffnen weder Karfreitag noch Ostersonntag noch Ostermontag. Es sieht erneut nach dem alten Muster aus: Die kriegen es einfach nicht hin. Die Intensivstationen gehen schließlich auch nicht in die Osterruhe.

Diese Empörung ist naheliegend, aber vielleicht auch etwas übertrieben. Auch in anderen Ländern wird Ostern nicht durchgeimpft, da es schlicht an Impfstoff fehlt. Niemandem wäre geholfen, wenn man Einrichtungen allein zu Showzwecken öffnen würde. Die bisher gelieferten Mengen, so muss man das Innenministerium verstehen, sind verplant und an Termine gebunden. Die Dosen können verabreicht werden, ohne dass dafür die Feiertage genutzt werden müssten.

Wenn das wirklich so ist, muss man das hinnehmen. Weitere Lieferungen in dieser Woche sind aber explizit nicht ausgeschlossen. Was, wenn sie kommen? Warum setzt man die Impfzentren nicht auf Stand-by? Wäre man in der Lage, sie kurzfristig zu aktivieren und über die Feiertage doch noch zu impfen, wenn Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ungeahnte Zuteilungen kämen? Vermutlich nicht. Denn das wäre nicht nur unbürokratisch. Es wäre eine Art Osterwunder.

Von Torsten Gellner