Potsdam

Die Landesregierung hat in einem Gesetzentwurf die Bestimmungen zu Mindestabständen von Windkraftanlagen zu Wohnbebauung präzisiert. Laut Bauminister Guido Beermann (CDU) soll ein „Schutzabstand von 1000 Metern zu im Zusammenhang bebauten Ortsteilen mit Wohnnutzung“ gelten. Die Formulierung enthält eine wichtige Einschränkung: Für Einzelgehöfte würde die Abstandsregelung nicht gelten. Das hatten im Vorfeld der Städte- und Gemeindebund sowie de Landkreistag kritisiert. Beermann beruft sich auf ein Bundesgesetz, das den 1000-Meter-Rahmen setzt. Die 1000 Meter Abstand waren im Koalitionsvertrag des Potsdamer Kenia-Bündnisses aus SPD, CDU und Grünen 2019 festgelegt worden.

Kassiert hat die Koalition laut dem Beschluss aus dem Beermann-Ministerium die im Koalitionsvertrag erwähnte „Vergrößerung der Abstandsempfehlung zu besonders belasteten Siedlungen auf 1500 Meter“. Dies war in dem Papier als Prüfauftrag formuliert. Nun wurde der Vorschlag also verworfen – die Bundesgesetzgebung hatte diese Option bereits ausgeräumt. Mit dem Gesetzentwurf passt Brandenburg das Landesrecht an.

Akzeptanz bei Bürgern – Planungssicherheit für Investoren

„Die Mindestabstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung trägt dazu bei, Akzeptanz für den Windkraftausbau im Land zu stärken“, sagte Minister Beermann, dessen Partei in den Koalitionsverhandlungen auf größere Abstände der Rotortürme zu Wohnbauten gedrängt hatte. Man nehme die Sorgen vieler Brandenburger wegen einer Veränderung des Landschaftsbildes ernst, sagte Beermann. Der Gesetzentwurf schaffe aber auch Planungssicherheit für den Ausbau der Windkraft. Weiter heißt es in der Mitteilung der Landesregierung: „Der Ausbau erneuerbarer Energien kann nur gelingen, wenn in Brandenburg ein hinreichendes Angebot an geeigneten Flächen für Windenergieanlagen und für Photovoltaikanlagen zur Verfügung steht.“ Im Koalitionsvertrag sei der Ausbau der Windkraft auf 10,5 Gigawatt Leistung vereinbart.

Technische Vogelerkennung soll eingesetzt werden

Brandenburg will sich auf Bundesebene außerdem dafür einsetzen, in Windkraftgebieten Vogelerkennungssysteme einsetzen zu können. Das könnte den Gegensatz zwischen Artenschutz und Ausbau der Windkraft entschärfen, heißt es in der Meldung.

Die CDU hatte sich in ihrem Wahlprogramm 2019 für eine Mindestabstandsregelung nach der Formel „10 H“ (zehnmal Nabenhöhe) ausgesprochen, wie sie Bayern eingeführt hat. Diese Regelung schaffte es nicht in den Koalitionsvertrag.

Von Ulrich Wangemann