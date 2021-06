Gesichter der Sozialdemokratie in Brandenburg

Potsdam

Zumindest in Potsdam dürfte der Name den meisten bekannt sein. Die Straßenbahnen der Linien 92 und 96 enden im Kirchsteigfeld in der Marie-Juchacz-Straße. Nur wer diese Frau eigentlich war, nach der eine Straße und eine Tramhaltestelle benannt wurden, dürften nicht so viele wissen. Abhilfe schaffen kann ein jüngst im Dietz-Verlag erschienenes Buch über die Geschichte der Sozialdemokratie in Brandenburg von ihren Anfängen bis zu ihrer Zerschlagung mit der Machtübergabe an die Nazis.

Marie Juchacz – die erste Frau, die im Reichstag sprach

Marie Juchacz war 1919 die erste Frau, die in einem deutschen Parlament das Wort ergriff. Wenig später gründete die SPD-Reichstagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Potsdam I die Arbeiterwohlfahrt (Awo). Als Kind von Tagelöhner geboren, war sie im deutschen Kaiserreich im sozialdemokratisch geprägten Arbeitermilieu aufgewachsen, hatte sich, solange Frauen kein Wahlrecht hatten und sich auch nicht in Parteien organisieren durften, in SPD-nahen Bildungsvereinen engagiert und als alleinerziehende Mutter gemeinsam mit Clara Zetkin für die Rechte der Frauen gekämpft. 1933 emigrierte sie über Prag in die USA und kehrte erst 1949 nach Deutschland zurück.

Die Biografie von Marie Jucharcz ist eine von 19, die in dem Buch vorgestellt werden. Darunter sind etwa Fritz Zubeil – noch einer, nach dem in Potsdam eine Straße benannt wurde. Einer, der die SPD während des Ersten Weltkrieges wegen deren Zustimmung zu den Kriegskrediten vorübergehend verließ und sich zeitweise der USPD anschloss.

Otto Braun, der „Rote Zar von Preußen“

Oder Otto Braun, fast während der gesamten Weimarer Republik sozialdemokratischer Ministerpräsident des Freistaates Preußen. Oder Otto Wels, Mitorganisator des Generalstreiks im März 1920 gegen den Kapp-Putsch und Mitbegründer des republikanisch orientierten Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der sich die Verteidigung der Demokratie gegen die Nazis auf die Fahnen geschrieben hatte.

Es ist ein verdienstvolles Buch, das der ehemalige Chef der Potsdamer Staatskanzlei, Martin Gorholt, mit seinen beiden Parteikollegen Willi Carl und Sabine Hering zusammengestellt hat, macht es doch die Geschichte der Arbeiterbewegung und einer sie vertretenden Partei in der Region anhand der Lebensläufe einzelner Personen nachvollziehbar. Das ist ein plausibler Ansatz, der Alltagsgeschichte und politische Geschichte zwischen 1868 bis 1933, also vom Kaiserreich über die Revolution und die Weimarer Zeit bis zu deren Ende, kombiniert.

So erfährt der Leser nicht nur von den Widrigkeiten der politischen Arbeit unter den Sozialistengesetzen, die Auseinandersetzungen mit USDP und KPD während der Weimarer Republik und den letztendlich vergeblichen Kampf gegen die Nazis, sondern etwa auch, dass Otto Braun, dem „Roten Zar von Preußen“, trotz seines meist autoritären Auftretens, nicht zuletzt aufgrund von privaten Sorgen, irgendwann einmal die Kraft ausging. Oder dass Marie Jucharcz, nachdem sie sich von ihrem gewalttätigen Mann getrennt hatte, in Berlin in einer Art alternativen Wohngemeinschaft mit ihrer Schwester gelebt hat.

Ergänzt werden die 19 Lebensläufe durch 50 weitere Kurzbiografien von Brandenburger Sozialdemokraten. Eine knappe Einführung von Gorholt liefert einen groben Überblick über die Geschichte der Partei in der Region, die am Ende des Bandes durch eine Chronologie abgerundet wird. Und auch ein Vorwort von Ministerpräsident Dietmar Woidke darf freilich nicht fehlen.

Bei der Auswahl der Autoren hat sich das Herausgeberteam aber offenbar vor allem an deren Parteibuch orientiert. So mancher Text ist doch recht holprig und zudem noch unkritisch geschrieben.

Christoph Kleßmann nimmt sich Gustav Noske vor

Erfreulich, dass zumindest eine politisch umstrittene Figur wie Gustav Noske, der als sozialdemokratischer Reichswehrminister für die Niederschlagung mehrerer Arbeiteraufstände kurz nach der Revolution – zum Teil mit Unterstützung rechter Freikorps – verantwortlich war, von dem Potsdamer Historiker Christoph Kleßmann porträtiert wird, und damit nicht nur wissenschaftliche Standards, sonder auch die angemessene kritische Distanz eingehalten wird.

Willi Carl/Martin Gorholt/Sabine Hering (Hrsg.): Sozialdemokratie in Brandenburg (1868-1933). Lebenswege zwischen Aufbruch, Aufstieg und Abgrund. Dietz-Verlag, 357 Seiten, 24 Euro

Von Mathias Richter