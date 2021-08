Potsdam

Die Brandenburger sollen sich künftig gesünder, nachhaltiger und regionaler ernähren können. Der Landtag beauftragte am Freitag das Verbraucherschutzministerium um Ursula Nonnemacher (Grüne) mit der Ausarbeitung einer Ernährungsstrategie.

„Wir wollen mit der Ernährungsstrategie konkrete Gesetze und Regelungen identifizieren, bei denen wir als Gesetzgeber für mehr Regionalität, Ausgewogenheit und gesunder Ernährung sorgen können. Es soll also konkret werden“, sagte Björn Lüttmann, verbraucherschutzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Todesursache ungesunde Ernährung

Anfang nächsten Jahres soll das beauftragte Ministerium einen Zeitplan zur Erarbeitung der Strategie vorlegen. Es soll unter anderem untersucht werden, wie der Selbstversorgungsgrad mit heimischen Produkten erhöht, das Tierwohl gestärkt und auch die Ernährungsbildung in Schulen und Kitas verbessert werden kann.

„15 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig, sechs Prozent sind fettleibig“, sagte Gesundheitsministerin Nonnemacher. Zudem sei jeder fünfte Todesfall in Deutschland auf eine ungesunde Ernährung zurückzuführen.

Gesündere Kantinen

In dem von SPD, CDU und Grünen eingereichten und auch von der oppositionellen AfD unterstützen Antrag heißt es etwa, dass „die hohe Bedeutung einer gesunden, ausgewogenen und nachhaltigen Essensversorgung in der Gemeinschaftsverpflegung berücksichtigt“ wird. In Kantinen und Mensen sollen künftig die Standards berücksichtigt werden, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlen werden.

Linke und Freie Wähler stimmten dem Vorhaben zwar prinzipiell zu, unterstützten den Antrag aber nicht, weil er ihnen zu wenig ehrgeizig und zu vage ist.

Von Torsten Gellner