Es war einer jener Tage, an dem ich erschöpft und zutiefst unzufrieden ins Bett fiel, und die das Potenzial hatten, mich um meinen sonst so wohligen Nachtschlaf zu bringen. Da kam mir eine Idee, die ich sicher einmal in einem Buch gelesen hatte: dankbar sein. Es steht schon in der Bibel: Seid dankbar in allen Dingen. Was im Grunde nichts anderes ist als beten, nur ohne Gott. Doch ich glaube, das ist Gott egal. Denn es hat geholfen. Wirklich.

Seitdem habe ich Dankbarkeit zu meinem Einschlafritual gemacht. Danke, dass der Tag vorbei ist und ich jetzt ruhen darf. Danke, dass ich es warm habe. Danke, dass ich satt bin. Danke meinen Füßen, die mich so sicher getragen haben. Danke der Luft, die ich atme. Danke den Blumen, Bäumen, der Sonne, dem Wind und dem Regen. Danke für jedes Lächeln, das mir geschenkt wurde und dass ich geben konnte. Danke für jede Begegnung, jede Erfahrung …

Studie zeigt: Grübelgedanken nehmen ab

Bei jenem allerersten Mal wollte es kein Ende nehmen. Immer noch und noch fiel mir etwas ein. Es hätte mich vor Seligkeit umgehauen, hätte ich nicht schon gelegen. Inzwischen ist gut erforscht, dass unser Gehirn – und in der Folge auch unsere Gefühlswelt – auf Gedanken anspricht und sich um das herum formt, womit wir es füttern. So hat eine Studie an der Leuphana Universität Lüneburg unter der Leitung von Dirk Lehr gezeigt, dass nach einem speziell entwickelten fünfwöchigen Dankbarkeitstraining Sorgen, Grübelgedanken und depressive Beschwerden abgenommen haben.

Kostenfreies Online-Training gegen innere Anspannung

Gerade in einer als Krise empfundenen Zeit, wenn Sicherheiten wegbrechen, ist es wichtig zu fragen: Wie kann ich mich von innen heraus stärken, Abstand zu ausgeprägten Sorgen und innerer Anspannung gewinnen? Aus Anlass der Corona-Krise hat das Team um Dirk Lehr das Online-Training „get.calm and move.on“ entwickelt, das helfen soll, besser mit psychischen Belastungen umzugehen. Jeder kann kostenfrei daran teilnehmen. Das Training umfasst zehn Schritte von jeweils 45 Minuten und läuft noch bis Ende des Jahres. Der letzte Baustein des Trainings ist Dankbarkeit.

Wie essenziell Dankbarkeit für die psychische Gesundheit ist, ist uraltes Weisheitswissen. Umso erstaunlicher, dass so wenige Menschen von dieser völlig kostenfreien und wenig zeitraubenden Methode Gebrauch machen, sich stattdessen an großartige (Urlaubs-)Orte sehnen, dem Shoppingwahn verfallen, vor kleinen oder großen Bildschirmen dem Leben anderer Leute zusehen … Im Englischen gibt es eine schöne Redewendung: „When life gets sour sweeten it with gratitude.“ (Wenn das Leben sauer wird, süße es mit Dankbarkeit.) Oder um es mit dem Coach Robert Betz zu sagen: „Mach dein Denken zum Danken, denn Dankbarkeit bringt Freude, Frieden und Fülle in dein Leben.“

Von Maria Kröhnke