Nonnemacher im Ausschuss: Leerstand in Krankenhäusern wird zum Problem

Die Brandenburger Krankenhäuser sind nach Einschätzung von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) auch auf einen möglichen Anstieg der Zahl von Covid-19-Erkrankungen vorbereitet. Derzeit sei ein gutes Drittel der gut 15 400 Krankenhausbetten frei für die Aufnahme von weiteren Patienten, berichtete Nonnemacher am Freitag im Gesundheitsausschuss des Landtags. Dazu seien auf den Intensivstationen knapp 600 Beatmungsplätze frei, außerdem sollen noch 260 weitere Plätze geschaffen werden.

Brandenburg sei zudem in der Lage, 4000 Tests pro Tag zu überprüfen. Diese Zahl soll bis Ende April auf 5000 Tests ausgeweitet werden. An drei Standorten seien nun Antikörpertests möglich: „Ich höre, dass die Nachfrage unglaublich groß ist. Enorm viele Ärzte sagen, dass sie ihre Mitarbeiter oder Patienten getestet hätten", sagt Nonnemacher.

Leerstand in Krankenhäusern wird zum Problem

Nonnemacher informierte auch über den Leerstand in den Krankenhäusern: „Es ist wesentlich weniger los in den Brandenburger Krankenhäuser als üblich“, sagte Nonnemacher. An einigen Krankenhäusern glichen sogar schon Mitarbeiter Überstunden aus, weil so wenig zu tun sei. Dies hänge damit zusammen, dass alle Krankenhäuser angewiesen wurden, planbare Operationen zu verschieben, um sich auf zusätzliche Corona-Patienten vorzubereiten.

Auf lange Sicht sei es aber nicht möglich, Krankenhausbetten in dieser Dimension frei zu halten: „Wir können nicht über Monate 50 Prozent unserer Krankenhausbetten leerstehen lassen“, sagt Nonnemacher. Auch die in großer Zahl abgesagten Operationen könnten nicht ewig aufgeschoben werden. Hier sei ein schwieriger Spagat nötig.

Zudem beobachte man zusätzlich den Effekt, dass Menschen mit schweren Krankheiten sich nicht wie sonst bei ihren Hausärzten melden. „Wir merken, dass die Angst vor der Infektion zum Teil übermächtig ist“, sagte Nonnemacher. Dabei sei die eigentliche Krankheit der Patienten oftmals viel gefährlicher.

Nonnemacher : „Von Tunnelblick auf Corona lösen“

Grundsätzlich äußerte sich die Ministerin sehr vorsichtig zur Gefährlichkeit der Krankheit. „Wir wissen noch nicht, ob wir am Ende eine Übersterblichkeit haben werden“, sagte sie. Demnach sei nicht immer eindeutig zuzuordnen, ob Patienten mit zum Teil schweren Vorerkrankungen „mit“ oder „an“ Covid-19 sterben. Nonnemacher zitierte Zahlen des Landesamtes für Statistik. Demnach gebe es in Brandenburg im Durchschnitt 33.000 Todesfälle im Jahr und damit 90 Todesfälle pro Tag. Man müsse die Corona-Todesfälle weiterhin „gesundheitspolitisch einordnen um sich von dem Tunnelblick auf Corona zu lösen“, sagte Nonnemacher.

Zu den anstehenden Lockerungen in Brandenburg mahnt die Ministerin, dass die derzeitigen Beschränkungen elementar in Grundrechte eingreifen: „Wir leben nicht in China hinter der Mauer, sondern in einem Rechtsstaat“, sagt Nonnemacher. „Es war mir ein intensives Anliegen, dass wir kein allgemeines Demonstrationsverbot weiter rechtfertigen können“.

