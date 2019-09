Brandenburg Saison beginnt bald - Gesundheitsministerium ruft zur Grippe-Impfung auf Bald ist es wieder so weit: Die offizielle Grippesaison beginnt. Das Brandenburger Gesundheitsministerium fordert Bürger und Bürgerinnen zu einer rechtzeitigen Impfung auf.

THEMENBILD - Detailaufnahme einer Hand mit einer Medizinischen Einwegspritze, aufgenommen am 03. Maerz 2018 in Oesterreich // detail of a hand holding a disposable medical syringe, Austria on 2018/03/03. *** Detailed photo of a hand with a disposable medical syringe taken on 03 March 2018 in Austria Detail of a hand holding a disposable medical syringe Austria on 2018 03 03 PUBLICATIONxNOTxINxAUT EX_FEI Quelle: imago