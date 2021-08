Potsdam

Die Pläne von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU), das Gefängnis-Personal wieder mit Hiebwaffen zur Abwehr von Angriffen durch Gefangene auszustatten, werden kontrovers diskutiert. Die oppositionelle Linke im Landtag, die zwischen 2009 und 2019 das Justizressort in der rot-roten Koalition verantwortete, übte scharfe Kritik. „Die Pläne sind falsch und gefährlich“, sagte Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag. Justizministerin Hoffmann wollen offenbar „zurück in das letzte Jahrhundert und verteilt Knüppel an Vollzugsbedienstete“.

Es gebe keine Belege, dass die Gewalt in den Gefängnisse gestiegen sei, betonte Walter. „Es ist so, dass die psychischen Belastungen unter den Häftlingen zunehmen.“ Dies würde nicht mit der Verteilung von zusätzlichen Hiebwaffen bekämpft, sondern mit sozialpädagogischen Maßnahmen. Die Ministerin entferne sich von einem modernen Strafvollzug, auf den bisher in Brandenburg stets Wert gelegt worden sei.

Wie die MAZ am Montag exklusiv berichtete, plant Ministerin Hoffmann in ihrem neuen Sicherheitskonzept für die vier Gefängnisse im Land eine Erhöhung der Sicherheit. Es sollen spezielle Einsatzgruppen gebildet werden, die mit sogenannten Abwehr-Hiebwaffen ausgestattet werden, darunter ausziehbare sogenannte Einsatzmehrzweckstöcke. Hintergrund ist nach Angaben der Ministerin die zunehmende Gefährlichkeit und Gewaltbereitschaft von Strafgefangenen. Die Hiebwaffen waren 2018 vom damaligen Linken-Justizminister Helmuth Markov abgeschafft worden.

Unterstützung erhält die Ministerin von der CDU

Ministerin Hoffmann bleibt bei der bisherigen Linie, dass Bedienstete keine scharfen Schusswaffen tragen dürfen. Diese waren 2017 zu Zeiten der rot-roten Koalition abgeschafft worden. Brandenburg ist das einzige Bundesland, das Waffen in Gefängnissen verbietet.

Unterstützung erhielt die Ministerin für ihr neues Sicherheitskonzept am Dienstag wie erwartet von der CDU-Fraktion. Der Vorsitzende Jan Redmann sagte, die Wiedereinführung der Einsatzstöcke dienten in erster Linie der Abwehr von Angriffen und seien wichtig für mehr Sicherheit in den Haftanstalten. Der rechtspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Danny Eichelbaum, erklärte: „Gegen Gewalt wird auch in den Justizvollzugsanstalten mit voller Konsequenz vorgegangen.“

Von Igor Göldner