Potsdam

Die Landwirte in Brandenburg erwarten nach zwei außergewöhnlich schlechten Jahren wieder eine etwas bessere Ernte. Sie werde allen Prognosen zufolge aber noch immer unter dem langjährigen Durchschnitt liegen, sagte der Vizepräsident des Landesbauernverbandes ( LBV), Sven Deter beim Ernteauftakt am Donnerstag in Tauche ( Oder-Spree).

„Wir kommen aus sehr schwierigen Jahren und blicken mit der Hoffnung auf diese Ernte, dass es endlich einmal aufwärts geht“, sagte Deter. Dabei habe man im trockenen April schon wieder mit dem schlimmsten rechnen müssen. „Zum Glück sind der Mai und der Juni – zwar territorial unterschiedlich – aber bei den Niederschlägen ergiebiger als in den letzten Jahren gewesen. Das hat bei den Landwirten zu einem erheblichen Durchatmen geführt“. Es gebe wieder die Aussicht, dass die Landwirte für ihre Arbeit entlohnt würden.

Jeder Liter Regen macht sich bemerkbar

Für Roggen, Weizen und Mais sei der Regen im Mai „gerade noch rechtzeitig gekommen“, hieß es. Für die Gerste dagegen sei es zu spät. Zudem habe der vergangene Winter die Wasserdefizite nicht ausgleichen können. Für die Ernte geht der LBV von regional sehr unterschiedlichen Ergebnissen aus, jeder Liter Regen werde sich am Ende in der Ernte bemerkbar machen.

Bei der Gerste gehen die Landwirte von einem landesweiten Durchschnittsertrag von 5600 Kilogramm pro Hektar aus. Damit läge das Ergebnis vier Prozent über dem des Vorjahres, aber 8,2 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2018. Dort lag das Ergebnis bei 6100 Kilogramm pro Hektar, eingerechnet das Dürrejahr 2018. Beim Winterraps geht der LBV von 21 Prozent weniger Ertrag als im langjährigen Mittel. Beim Roggen rechnen die Landwirte mit einem Minus von 13 Prozent, beim Winterweizen von 11 Prozent.

2019 war ein Horrorjahr

2019 war die Getreide- und Rapsernte wegen anhaltender Trockenheit besonders schlecht ausgefallen. Die Landwirte ernteten im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Tonnen Getreide. Beim Raps sah es 2019 sogar noch schlechter aus – die Landwirte holten 173 000 Tonnen von den Feldern, weniger als die Hälfte des langjährigen Mittels. Insgesamt wurde auf einer Fläche von 513 200 Hektar Getreide angebaut.

Dabei sei erkennbar weniger Raps in Brandenburg angebaut worden als in den Vorjahren. Das habe damit zu tun, dass man „pflanzenschutztechnisch einiger wichtiger Instrumente beraubt worden sei“, sagte Deter. Die Produktion sei unter diesen Bedingungen häufig zu teuer geworden. Zudem sei der vergangene Herbst häufig zu trocken für die Aussaat gewesen. Vielerorts habe das keinen wirtschaftlichen Ertrag mehr versprochen.

Landwirte bauen Mais statt Raps an

Stattdessen sei bei vielen Landwirten mehr Mais angebaut worden, der in „den futterarmen Jahren am schnellsten für einen massereichen Futteraufwuchs sorge“, sagte Deter. Das habe man nach diesen trockenen Jahren unbedingt gebraucht – um „die großen Löcher zu stopfen und neue Futterreserven anzulegen“. Denn am Ende entscheide über die Frage, ob mehr Getreide, Tomaten oder Gemüse angebaut werde, der zu erwartende Gewinn. „Den rechnen sich die Landwirte aus. Das sind alles wirtschaftlich denkende Menschen“, sagte Deter.

Die Stimmung der Landwirte bewertet Deter weiter als angespannt. Nach zwei harten Jahren und viel Frust, der sich auch bei massiven Protesten, wie den Treckerdemos in Berlin niederschlug, sei die Unsicherheit in der Landwirtschaft noch immer viel zu groß. „Wer heute überlegt, zu investieren, lässt es in neun von zehn Fällen sein“, sagt Deter. Es lasse sich nicht mehr abschätzen, ob sich das was man bauen wolle oder die Maschine die ein Landwirt kaufen wolle wieder abgezahlt werden könne. „Wir Landwirte brauchen unbedingt Planungssicherheit“, sagt Deter.

Von Ansgar Nehls