Die Brandenburger Polizei hat in ungewöhnlicher Deutlichkeit der Darstellung des Vereins „Zukunft Heimat“ widersprochen, der auf seiner Internetseite über eine angebliche migrantische Gewaltorgie an einer Luckauer Oberschule berichtet. In einer Pressemitteilung wirft die Polizei dem Verein Falschbehauptungen vor. Die geschilderte Körperverletzung sei eine Eskalation eines „vorangegangenen verbalen Konflikts, der durch das Verhalten eines 16-jährigen deutschen Jugendlichen“ ausgelöst worden sei.

„Ein politisch motivierter Hintergrund sowie in sozialen Medien kolportierte Behauptungen, es würde sich um Machtgebaren mit ethnischem Hintergrund handeln, entsprechen nicht den Tatsachen“, hieß es weiter. Außerdem entspreche es nicht den Tatsachen, dass ein Mädchen in ein Gebüsch gezogen und körperlich misshandelt worden sei.

Vereinsgründer tritt für AfD an

Zukunft Heimat nutzt auf seiner Facebook-Seite die Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, um für eine schon länger geplante Demonstration im Vorfeld der Landtagswahl an diesem Mittwoch zu werben. Vereinsgründer Christoph Berndt tritt für die AfD auf Listenplatz zwei an.

Der Verein behauptet, dass Schüler von einer Gruppe Migranten bedroht worden seien. Ein Mädchen sei ins Gebüsch gezogen, geschlagen und ins Gesicht getreten worden. Ein 16-Jähriger sei derart verprügelt worden, dass er im Krankenhaus habe behandelt werden müssen. Angeblich fiel von Seiten der Ausländer der Spruch „Wir werden euch schon zeigen, wer hier der Boss an der Schule ist.“

Schule ist fassungslos: Werden politisch missbraucht

Die Schulleitung reagierte fassungslos auf diese Darstellung. „Es wird der Eindruck erweckt, ein Schlägertrupp von Migranten terrorisiere die Schule, und wir schauen tatenlos zu“, sagte Schulleiterin Katrin Nauert der Lausitzer Rundschau. Sie bestätigte, dass es außerhalb des Schulgeländes Auseinandersetzungen unter Jugendlichen gab. Zum Teil seien es ehemalige Schüler gewesen. Sie sagte jedoch: „Die Vorfälle werden politisch missbraucht.“

Auslöser sei ein Streit zwischen zwei Mädchen gewesen. Beide hätten auf Nachfrage der Schulleiterin bestätigt, dass der Streit nichts mit der Nationalität der anderen zu tun gehabt habe. „Es ging um Dinge, die in der Pubertät schnell hochschlagen“, sagte die Schulleiterin.

Bei Veranstaltungen von Zukunft Heimat sind regelmäßig AfD-Vertreter zu Gast. Auch der neurechte Publizist Götz Kubitschek trat dort auf. Unter anderem hatte er dabei die „Zivilgesellschaft“ als Gegner bezeichnet. Bei Demonstrationen werden rechtsextreme Verschwörungstheorien verbreitet, wonach das deutsche Volk durch Ausländer ausgetauscht werden solle.

