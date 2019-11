Gewerkschaft: Linke nutzt Prügelei politisch aus

Potsdam

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wirft der Linkspartei wegen deren Kritik an dem Polizeieinsatz gegen einen Kameruner im Diedersdorfer Sozialamt politischen Profilierungsdrang vor. „Wir sind schon sehr verwundert, dass sich wieder reflexartig Politiker äußern und auf Grundlage von einem Handy-Video Wertungen abgeben“, sagte Gewerkschafts-Chef Andreas Schuster. „Das Vertrauen der Bürger in ihre Polizei aus politischem Kalkül zu beschädigen, halte ich für kreuzgefährlich.“

Schuster sagt, er habe Verständnis dafür, wenn neu gewählte Politiker sich in ihre parlamentarischen Rollen hineinfinden müssten, dies dürfe aber „nicht auf dem Rücken der Kollege geschehen“. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass die Polizisten ungesetzlich gehandelt hätten. Das LKA untersucht nach Aussagen der Polizei nun den Fall. Es gibt eine Anzeige gegen die beteiligten Polizisten. Die Beamten haben ihrerseits Anzeige gegen den Asylbewerber erstattet.

Mehrere Boxschläge

Am Montag war es im Sozialamt von Diedersdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Asylbewerber und mehreren Polizisten gekommen. Auslöser war die Weigerung des abgelehnten Asylbewerbers, das Amts zu verlassen, nachdem man ihm dort Hausverbot ausgesprochen hatte. Der 28-Jährige hatte sich darüber empört, dass ihm Leistungen gekürzt worden waren, und verlangte eine Erklärung – vorher werde er das Amt nicht verlassen, habe er geäußert. Der Film zeigt ein heftiges Gerangel, in dessen Verlauf mindestens ein Polizist mehrere Schläge ausführt. Der Asylbewerber selbst nimmt eine Boxer-Haltung ein und deutet einen Hakenschlag an.

Linken-Innenexperte Andreas Büttner hat angekündigt, den Innenausschuss anzurufen, seine Bundestags-Kollegin Anke Domscheit-Berg zeigte sich „entsetzt“ über die Prügelszene, die mit einem Handy-Video aufgenommen wurde.

Opferhilfe: Beschwerdestelle schnell einrichten

Der Asylbewerber wird jetzt vom Verein Opferhilfe betreut. Er habe sich von selbst an die Organisation gewandt, sagte Opferhilfe-Mitarbeiterin Anne Brügmann. Der Fall zeigt laut Brügmann eindeutig, wie notwendig die von der Kenia-Koalition geplante Einrichtung einer Polizei-Beschwerdestelle auf Landesebene sei. Es sei nun wichtig, diese Stelle angemessen personell auszustatten – und dies ohne Verzug, forderte Brügmann. Die Grünen hatten diese Forderung in die Koalitionsverhandlungen eingebracht.

Der Kameruner, der im Landkreis Märkisch-Oderland bislang geduldet lebte, aber nach Aussage von Landrat Gernot Schmidt ( SPD) eigentlich ausreisepflichtig ist, leide unter den Folgen der Auseinandersetzung, so die Opferhilfe-Mitarbeiterin. Er sei derzeit an einem anderen Ort. Die Opferhilfe will den Gewalteinsatz, der auf dem Video zu sehen ist, noch nicht bewerten. Der Flüchtling erhalte nun anwaltlichen Rat.

Von Ulrich Wangemann