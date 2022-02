Gewerkschaft der Polizei: Neue Spitze nach mehr als 30 Jahren

Potsdam

Was Worte bewirken können, hat Anita Kirsten im Berufsalltag erlebt: Als Mitglied der Verhandlungsgruppe der Polizei gehört sie zu jenen Beamtinnen, die bei Entführungen oder angekündigten Suiziden mit den Tätern und Lebensmüden sprechen, um sie zum Aufgeben zu bringen. Über einzelne Einsätze will Kirsten nichts erzählen. Nur so viel: Sie hatte es am Telefon schon mit einem Mann zu tun, der sich auf einem Autobahnrastplatz in die Luft sprengen wollte – der Mann wurde überwältigt.

Ab diesem Wochenende kann die 41-Jährige ihr Verhandlungsgeschick in anderer Funktion gut gebrauchen: Sie will die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Brandenburg führen, die neben der Lehrervertretung GEW einflussreichste Gewerkschaft von Staatsbediensteten im Bundesland. Kirsten ist die einzige Kandidatin für die Wahl am Freitag. Gut 7500 Polizisten in Brandenburg sind in der GdP organisiert – mehr als 70 Prozent der Belegschaft.

Eine mächtige Interessenvertretung

Die GdP ist eine Macht im Land. Und Polizeibelange sind ganz oben angebunden in der Regierung. Der heutige Innenminister Michael Stübgen (CDU) ist Vize-Regierungschef. Als Polizeiminister hat er gerade strittige Projekte auf dem Tisch: Einen Extremismus-Check für Beamte, den die GdP in Teilen ablehnt, sowie die Berufung eines Polizeibeauftragten – ein Herzensanliegen des grünen Koalitionspartners. Auch dieses im Kern polizeiskeptische Vorhaben sieht die Gewerkschaft mit Argwohn. Es gibt also immer wieder Gesprächsbedarf.

Einigen Anteil am guten Standing der GdP im Land hat der scheidende Landesvorsitzende Andreas Schuster, der die Gewerkschaft seit gut 30 Jahren führt und im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen den Führungsjob schweren Herzens aufgab. Schuster hatte das Ohr von Ministern und Polizeipräsidenten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) war vor seinem Aufstieg ins oberste Regierungsamt Innenminister, die fürs Polizeibudget zuständige Finanzministerin Katrin Lange (SPD) war Staatssekretärin im Innenministerium und pries Schuster bei dessen Rückzugsankündigung als verlässlichen Verhandlungspartner, der großen Anteil daran gehabt habe, dass „die Landesregierung von ihrem ursprünglichen Irrweg des Personalabbaus bei der Polizei abgekommen ist“.

GdP hat einen „Platz am Tisch der Politik“

Mit all diesen landespolitischen Schwergewichten will Anita Kirsten, zuletzt als Verhaltens- und Kommunikationstrainerin an der Hochschule der Polizei in Oranienburg tätig, bald an einem Tisch sitzen. Dem Cottbuser Haudegen Schuster, der die Kunst des strategischen Polterns beherrschte, folgt ein ganz anderer Typ Beamtin. Die GdP verdanke Schuster „einen wichtigen Platz am Tisch der Politik“, so die Kandidatin für den Chefposten. Die 41-Jährige wird wohl die Schwerpunkte ihrer Arbeit anders setzen als der bisherige Amtsinhaber – der Eindruck drängt sich im Gespräch auf.

„Wir möchten, dass Polizei zu einem modernen Arbeitgeber wird, der die Kollegen flexibel in den unterschiedlichen Lebensphasen begleitet, fördert, der Perspektiven schafft“, sagt die zweifache Mutter, die in der Nähe von Oranienburg (Oberhavel) lebt. „Mütter und Väter dürfen nicht als Belastung für die Organisation angesehen werden, sondern als Bereicherung. Noch immer wird die Elternzeit oder auch Teilzeit als Karriereknick angesehen.“ Das müsse sich ändern.

Unter den knapp 20 GdP-Vorsitzenden von Landes- und Fachverbänden innerhalb der GdP wäre Kirsten erst die dritte Frau – bei einem bundesweiten Frauenanteil von 20 Prozent im Polizeidienst. Kirsten, die schon seit 20 Jahren in der Brandenburger Polizei dient, sorgt sich um die Attraktivität ihres Berufs in den Augen einer neuen Generation, die Lebensqualität, Zeit für Familie und Freizeit zu wichtigen Kriterien bei der Berufswahl erhoben hat. Die Schichten etwa seien zu lang, davon ist Anita Kirsten überzeugt. „Wenn eine Schicht statt 40 Stunden 35 dauern würde, könnte man junge Leute besser motivieren“, sagt Kirsten. Andere Branchen seien da weiter.

Aktenberge: Plädoyer für Digitalisierung

„Das Besondere am Beamtenstatus ist, dass wir vom ersten Tag an der Hochschule bis zur Pensionierung fast 50 Jahre bei der Polizei sind. Die wenigsten Ehen halten so lange“, sagt Kirsten. Deshalb sei Arbeitszufriedenheit besonders wichtig für Polizisten.

Die Digitalisierung müsse vorangetrieben werden, sagt die Kandidatin. Immer noch schleppten Beamte dicke Papierakten herum. Auch das sei ein Grund, warum die Polizei „nicht auf Homeoffice vorbereitet ist“. Die elektronische Akte werde dringend benötigt.

Nachholbedarf sieht die designierte GdP-Vorsitzende auch bei der Bezahlung der Polizeiangestellten, also der nicht verbeamteten Mitarbeiter. Bei Computerexperten etwa, die Ermittlungsdaten auswerteten, sei die Bezahlung nicht konkurrenzfähig im Vergleich zu Wirtschaftsunternehmen.

Die harten Konfliktthemen spart Kirsten nicht aus – etwa den Ärger um den Verfassungstreuecheck für Polizisten. Es sei „nur schwer zu vermitteln, dass sich Kollegen beim Schutz von Demonstrationen jede Woche aufs Übelste anpöbeln lassen müssen – und auf der anderen Seite ihre Arbeit und ihre Verfassungstreue durch neue Maßnahmen verstärkt überprüft werden sollen.“ Mit Sorge registriere sie auch die zunehmenden Angriffe auf Polizeibeamte gerade am Rande von Kundgebungen, Fußballspielen etc. - 1200 Angriffe im Jahr 2021. Polizei sei in manchen Kreisen „der Buhmann der Gesellschaft“ geworden, sagt Kirsten. Das sei gefährlich für die Demokratie.

Von Ulrich Wangemann