Potsdam

In der einflussreichen Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist ein Streit über den Umgang mit der AfD entbrannt. Der Brandenburger Landesverband, in dem 7500 der rund 8500 Brandenburger Polizisten organisiert sind, stimmte am Donnerstag gegen einen vom Bundesvorstand der Gewerkschaft vorgelegten Unvereinbarkeitsbeschluss von AfD- und Gewerkschafts-Mitgliedschaft. Neben den Brandenburgern gab es nach MAZ-Informationen zwei weitere Gegenstimmen. Jedoch wurde der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der großen Mehrheit der anderen Landesverbände verabschiedet.

Der Beschluss erklärt nicht nur die Parteimitgliedschaft für unvereinbar mit einer GdP-Zugehörigkeit. Vielmehr sind künftig auch Polizisten in der Gewerkschaft unerwünscht, die die Partei „unterstützen oder mit ihr sympathisieren“, heißt es in dem Beschluss der Bundes-GdP. Sie seien „in der GdP nicht willkommen und aufgefordert, die gewerkschaftliche Solidargemeinschaft zu verlassen“, liest man im Beschlusstext.

Auch AfD-Sympathisanten sollen GdP verlassen

Zur Begründung heißt es: „Die Ziele, Positionen, Grundsätze und Werte der GdP sind mit denen der Partei Alternative für Deutschland (AfD) unvereinbar. Die Positionen und Meinungen der AfD widersprechen dem freiheitlich-demokratischen, rechtsstaatlichen und die öffentliche Sicherheit bewahrenden Selbst- und Rollenverständnis von Polizeibeschäftigten, das von der GdP vertreten und geteilt wird.“

Brandenburgs GdP-Chef Andreas Schuster, der selbst im Bundesvorstand der Gewerkschaft sitzt und an der Abstimmung teilnahm, hält dieses Ausschlussvotum für einen Fehler. „Der Beschluss ist rechtlich äußerst problematisch“, sagte er der MAZ. In anderen Gewerkschaften hätten sich ausgeschlossene Mitglieder wieder eingeklagt.

Landesverband hat rechtliche Bedenken

Die Gewerkschaft habe überhaupt keine Handhabe, die Parteimitgliedschaften ihrer Mitglieder zu erheben, sagt Schuster. Das sei aus Gründen des Datenschutzes gar nicht erlaubt. Nur jene AfDler, die öffentlich für Mandate kandidierten, seien bekannt. Alles anderen könne man nur durch Hinweise erkennen. „Da besteht schnell die Gefahr der Gesinnungsschnüffelei.“ Er habe auch ein Problem mit der Ausgrenzung von „Sympathisanten“ der Partei. „Bei welchen Handlungen beginnt denn Sympathisieren?“ fragt Schuster.

Die GdP habe in Brandenburg eine klare Haltung zur AfD, äußert Schuster, man lade die Partei nicht ein, verurteile Aktionen und Äußerungen der Partei. Die AfD stehe inhaltlich der Gewerkschaftsbewegung feindselig gegenüber, weil sie die Arbeitnehmerorganisationen für verlängerte Arme der etablierten Parteien halte. Auch das sei ein Grundkonflikt mit der Rechtsaußen-Partei, so Schuster. Ein Rauswurf der AfD-Mitglieder allerdings drohe diese Kollegen „zu Märtyrern zu machen“, sagt Schuster. Er spreche sich für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit allen Kollegen aus dem AfD-Umfeld aus, Ausgrenzung sei aber nicht der richtige Weg, sagt Schuster. Er halte nichts davon, „die Polarisierung in der Gesellschaft zu verstärken.“

Brandenburgs GdP hat AfD mehrfach scharf kritisiert

Die GdP hatte zuletzt deutlich kritisch Position bezogen, als in Cottbus zur Jahreswende AfD-Politiker auf einer illegalen Party Beamten bedroht haben sollen, die von Nachbarn gerufen worden waren – Ermittlungen richten sich auch gegen AfD-Landesvize Daniel Freiherr von Lützow. Auch kritisierte die Landesgewerkschaft die AfD im Bundestag für ihre Weigerung, jenen (auch Brandenburger) Polizisten Dank zu zollen, die im August den Eingang zum Reichstagsgebäude in Berlin gegen einen rechtsgerichteten Mob verteidigt hatten.

Schuster hat sein Votum gegen den Unvereinbarkeitsbeschluss nicht im Alleingang getroffen. Die Gremien des Landesverbandes hätten zu 90 Prozent gegen einen solchen Ausschluss gestimmt, sagte der Vorsitzende der MAZ.

Wie viele AfD-Mitglieder in der Gewerkschaft sind, ist unklar. Schuster sagte, das Votum werde nun den Brandenburger Gremien vorgelegt. In welcher Weise – und ob – der Beschluss der föderal organisierten Gewerkschaft bald im Bundesland umgesetzt wird, ist offen.

Die GdP hatte in den 1990er-Jahren eine interne Diskussion über einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der PDS geführt – und dergleichen nicht eingeführt. Andere Gewerkschaften haben solche Beschlüsse gefasst, als erstes die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), außerdem Verdi.

Von Ulrich Wangemann