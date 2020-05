„Erntehelfer mussten sich Handschuhe selber kaufen“

Potsdam

Landesregierung, Gewerkschaften und Vertreter der Agrarunternehmen haben sich am Montag in Potsdam zu einem Runden Tisch zum Thema Saisonarbeiter in der Landwirtschaft getroffen – ein heikles Thema nicht erst seit Corona, erläutert Nikolaus Landgraf, Regionalleiter für Berlin und Brandenburg bei der Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt ( IG BAU).

Von einem Spargelhof im Spreewald haben sich Ende April 15 rumänische Landarbeiter abgesetzt, weil sie die Arbeitsbedingungen unzumutbar fanden. Wie geht es diesen Erntehelfern?

Anzeige

Nach meinem Kenntnisstand sind sie an einen anderen Spargelhof vermittelt worden. Landwirtschaftsminister Axel Vogel hat sich für sie eingesetzt, außerdem die Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg, das Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit (BEMA) und die IG BAU.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Arbeiter hatten bemängelt, sie hätten sich nicht einmal vor dem Essen die Hände waschen oder desinfizieren können. Ist das eine Ausnahme oder kennen Sie solche Probleme auch von anderen Höfen?

Es ist kein Ausreißer. Gerade der Arbeits- und Gesundheitsschutz wird an vielen Stellen sträflich vernachlässigt. In diesem Fall wurden Hygienevorschriften nicht eingehalten, Essen fand nur auf dem Feld statt und die Arbeiter hatten keine Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Sie mussten sich Handschuhe selbst kaufen. Arbeitsschutz ist aber nicht nur in Corona-Zeiten wichtig. Es geht um menschliches Leben.

Beschwerden gab es auch, weil der Betrieb den Arbeitern die Flugkosten vom Lohn abgezogen hatte. Ist das eine übliche Praxis angesichts der Tatsache, dass viele Höfe ihr Personal wegen der Grenzschließungen nun per Flugzeug holen?

Die Praxis ist sehr vielfältig. Es ging in diesem Fall um 300 Euro Flugkosten. Für die Unterkunft mussten die Arbeiter 20 Euro pro Nacht und Person für ein Doppelzimmer zahlen – macht 1200 Euro Miete für ein Doppelzimmer im Monat. Das sind zum Teil Baracken ohne Küche mit Gemeinschaftswaschräumen. Ich habe mir das auf Spargel- und Erdbeerhöfen angesehen. Da hausen die Menschen teilweise wirklich. Ich habe sechs Leute in einem kleinen Zimmer gesehen im vergangenen Jahr. Letztlich werden sie abgezockt, denn vom Gehalt bleibt wenig übrig.

Das ist eigentlich erstaunlich, denn die Höfe sind auf zufriedene Arbeitskräfte angewiesen. Gute und geschickte Erntehelfer sind rar, einige Höfe haben heftig investiert in moderne Sanitäranlagen, Krankenstationen, Wäschereien und Unterkünfte.

Ausnahmen gibt es immer. Der überwiegende Teil der Arbeitgeber verstößt immer wieder gegen Recht und Gesetz. Wir haben einen Mindestlohn von 9,35 Euro. Mir haben im vergangenen Jahr Menschen aus Polen und Rumänien aber erzählt, sie müssten nach außen hin immer sagen, sie erhielten Mindestlohn, bekämen ihn aber tatsächlich nicht. Andere erzählen, sie müssten Akkord arbeiten. Eine solche Bezahlung ist aber laut Mindestlohnbestimmungen nicht zugelassen. Gerade in diesem Bereich muss stärker kontrolliert und nachgehakt werden.

Saisonkräfte dürften kaum gewerkschaftlich organisiert sein.

Klar. Es könnten mehr sein. Deshalb bieten wir die Möglichkeit an, dass Saisonarbeitnehmer Teil der Gewerkschaft werden können, damit sie Informationen erhalten und in Notlagen geschützt werden. Viele wissen gar nicht, an wen sie sich in Not wenden können. Deshalb wollen wir als Gewerkschaft bessere Zutrittsrechte erhalten – diese Menschen müssen ihre Grundrechte kennen.

Die Betriebe üben ein hohes Maß an Kontrolle aus, sorgen für Ein- und Ausreise, stellen Verpflegung und Unterkunft.

Die Erntehelfer sind oft der deutschen Sprache nicht mächtig. Sie sind abhängig von ihrem Arbeitgeber. Die schwarzen Schafe unter den Arbeitgebern nutzen es aus. Der Fall macht deutlich, dass Arbeitsrechte und Gesundheitsschutz aktuell auf der Strecke bleiben. Manche Machenschaften sind geradezu kriminell. Leute werden festgehalten und erpresst. Das sollte viel stärker die Justiz interessieren. Da werden Menschen ihrer Freiheitsrechte beraubt. Viele Vorkommnisse werden gar nicht bekannt, weil die Betroffenen nicht den Mut haben, sich zu melden.

Wer kontrolliert eigentlich die Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutz auf den Feldern?

Für die Einhaltung des Mindestlohns ist der Zoll zuständig. Letztlich müssten diese Beamten, aber auch gerade die Arbeitsschutzbehörden häufiger vorbeikommen, um Unrecht zu verhindern.

Wie hoch schätzen Sie den Prozentsatz vorbildlicher Betriebe ein, die fürsorglich für ihre Saisonkräfte sorgen?

Ich kenne persönlich nicht viele. Leider habe ich eher Negativbeispiele erlebt. Gute Unterkünfte habe ich allerdings ebenfalls besichtigen können. Verantwortungsvolle Arbeitgeber sorgen für ihre Leute, sie sind ja auf sie angewiesen. Vor allem brauchen sie gute und erfahrene Arbeiter, die jedes Jahr wieder kommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Betrieben, die diese persönlichen Verbindungen pflegen, ein Vertrauensverhältnis entsteht.

Haben Sie Kenntnis von Corona-Infektionen auf den Feldern in Brandenburg?

Nicht in Brandenburg. In Baden-Württemberg gab es einen Fall.

Was erwarten Sie von dem Runden Tisch mit der Landesregierung?

Ich erwarte Einiges. Die IG BAU und der DGB haben lange darauf hingewirkt, dass so etwas stattfindet. Es soll auch kein einmaliges Ereignis gewesen sein. Wenn man in der Branche etwas verändern will, darf es keine Eintagsveranstaltung bleiben, man muss nachhaltig dranbleiben. Da viele Vertreter der Arbeitgeber in der Runde sitzen, muss man die wunden Punkte ansprechen.

Von Ulrich Wangemann