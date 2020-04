Gewinnerregion im Wartestand

Potsdam

So schnell kann es gehen: 16 Wochen liegen zwischen der ersten Regierungserklärung Dietmar Woidkes nach seiner Wiederwahl und der heutigen zur Corona-Krise. Das ist in der Politik normalerweise eine kurze Zeitspanne. Und doch ist inzwischen alles anders. Die Zuversicht und der Überschwang, mit der Woidke zu Beginn der Legislatur von der „ Gewinnerregion“ Brandenburg geschwärmt hat, sind weg. Das Land befindet sich im Würgegriff des Virus. Überlebensmodus ist angesagt.

Politik muss in einer solch akuten Krisensituation Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Und das heißt zuerst: Leben retten. Die gravierenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind nötig und richtig. Auch, wenn viele Brandenburger darunter zu leiden haben. Dass die Pandemie auch das hiesige Gesundheitssystem an seine Grenzen bringt, ist eine schmerzhafte Erkenntnis in diesen Wochen. Und ein hinreichender Grund, hier strukturell nachzubessern.

Auch die Wirtschaft braucht jetzt klare Entscheidungen. Der Zwei-Milliarden-Rettungsschirm und das Nothilfeprogramm für bedrohte Unternehmen zeigen, dass die Kenia-Koalition gewillt ist zu klotzen. Für Brandenburg, das zuletzt eine gute Entwicklung genommen hat, steht viel auf dem Spiel. Es ist keinesfalls sicher, dass es nach dem erzwungenen Stillstand so weitergeht wie zuletzt. Das Land ist mit seiner von klein- und mittelständischen Unternehmen geprägten Wirtschaft immer noch krisenanfälliger als andere Regionen.

Und doch besteht für Verzagtheit kein Grund. „Besonnenheit, Entschlossenheit, Menschlichkeit und Solidarität“ hat Dietmar Woidke in seiner Regierungserklärung eingefordert. Das ist nicht das schlechteste Rezept. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger haben in den letzten 30 Jahren viel Ausdauer, Mut und Ideenreichtum bewiesen. Diese Fähigkeiten werden sie brauchen, wenn das Land hoffentlich bald wieder in Bewegung kommt. Noch kann es was werden mit der „ Gewinnerregion“.

Von Henry Lohmar