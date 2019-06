Potsdam

Ob Badespaß im Freizeitbad, Museumsführung oder Abenteuer im Naturpark – Brandenburgs neuer Familienpass bietet für die Saison 2019/20 wieder Preisnachlässe für zahlreiche Freizeitangebote für Eltern mit Kindern. Der 390 Seiten starke Pass enthält rund 500 Angebote aus Berlin und Brandenburg. Familien können mit dem Pass einen Rabatt von 20 Prozent auf Eintrittspreise für ihre Kinder erhalten. Der Pass enthält zudem 153 Kinderfreikarten und ist vom 20. Juni bis zum 24. Juni 2020 gültig.

MAZ verlost zehn Familienpässe, zusätzlich erhält jeder Gewinner einen Familienpass-Turnbeutel. Mitmachen ist ganz leicht: Gehen Sie einfach auf unsere Seite maz-online.de/ familienpass und nehmen Sie bis zum 28. Juni an unserem Gewinnspiel teil.

Fußballgolf und Indoor-Spielplatz

Wie wäre es mit einem Besuch bei den Affen im Zoo Eberswalde oder Schwimmen mit Pinguinen in den Spreewelten Lübbenau? Zu den Neuheiten im Familienpass gehören Soccergolf Lausitz (Fußballgolf die neue Trendsportart, ist eine Kombination zwischen Golf und Fußball), der Hallenspielplatz PiPaPo in Cottbus oder sinnatur – Veranstalter für Naturerleben in Lehnin ( Potsdam-Mittelmark).

Der Familienpass Brandenburg ist bis Sommer 2020 gültig. Quelle: TMB

Übersichtlich und farblich nach Landkreisen und kreisfreien Städten geordnet lassen sich alle Angebote im Familienpass einfach und schnell nach Thema und Ort finden. Barrierefreie Angebote sind extra gekennzeichnet, darunter für Menschen mit Mobilitäts-, Seh-, oder Höreinschränkungen sowie für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Jeder Eintrag enthält zudem eine Kurzbeschreibung, die Angabe von Normalpreisen und Rabatten sowie die Adressen und Kontaktdaten des Anbieters.

Beliebter Ausflugsplaner

„Es gibt so viel Spannendes im Land Brandenburg zu entdecken. Der Pass ist mit seinen zahlreichen Ideen der ideale Begleiter für Ausflüge“, sagt Familienministerin Susanna Karawanskij. „Er unterstützt vor allem Familien, die nicht ganz so viel Geld haben. Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, mit ihren Eltern und Großeltern gemeinsam kleine und große Abenteuer zu erleben.“

Der Familienpass Brandenburg ist eine zentrale Maßnahme des Familien- und Kinderpolitischen Programms der Landesregierung. Er wurde im Auftrag des Familienministeriums von der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH erarbeitet, kostet 2,50 Euro und ist landesweit im Zeitschriftenhandel, bei den Touristeninformationen, in Buch- und Spielzeughandlungen, Bibliotheken, bei Getränke Hoffmann sowie online unter www.familienpass-brandenburg.de erhältlich.

Von MAZonline