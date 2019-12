Potsdam

Weihnachten steht vor der Tür – doch nicht nur das: Mitten in die Weihnachtszeit schmuggelt sich in dieser Woche auch ein Freitag, der 13. in den Kalender. Im Volksmund wird die 13 auch „das Dutzend des Teufels“ genannt.

Die Wurzeln für diesen Aberglauben liegen ausgerechnet im Christentum: Beim letzten Abendmahl mit Jesus saßen 13 Menschen am Tisch – Verräter Judas war die Nummer 13. Die irrationale Furcht vor einem Freitag, dem 13. wird in der Psychologie auch als „Paraskavedekatriaphobie“ bezeichnet. Betroffene verbringen Freitag, den 13., lieber gleich im Bett. Statistiker haben allerdings schon oft bewiesen, dass das ominöse Datum nicht mehr Gefahren birgt als andere Tage.

13 Fun-Facts zum Thema Freitag, der 13.:

1.)Ein paar schlimme Ereignisse fielen tatsächlich auf einen Freitag, den 13.: Der 13. Mai 1927 etwa war ein Schwarzer Freitag an der Berliner Börse, die Kurse brachen um ein Drittel ein. 45 Jahre später stürzten in Moskau sowie in den chilenischen Anden gleich zwei Flugzeuge ab. Bilanz: mehr als 200 Tote. Es war Freitag, der 13. Oktober 1972. Am 13. Januar 2012, einem Freitag, lief das Kreuzfahrtschiff „ Costa Concordia“ vor der toskanischen Küste auf Grund und kenterte, 32 Menschen sterben.

2.)Unter „Paraskavedekatriaphobie“ litt auch der Komponist Arnold Schönberg (1874-1951), Erfinder der Zwölftonmusik. Sein Todestag, der 13. Juli, fiel ausgerechnet auf einen Freitag.

3.)Am 9. Oktober 1955 läutete die 13 als allererste Zahl das deutsche Lotto „6 aus 49“ ein; sie wurde aber seither am seltensten gezogen. Achtung Zufall: Die häufigsten Zahlen sind 6 und 49!

4.) In christlicher Tradition bringt der Freitag oft Schlechtes: So sollen Adam und Eva freitags in den verbotenen Apfel gebissen haben. Jesus Christus wurde an einem Freitag ans Kreuz geschlagen.

5.)Auch wenn es um die Angst vor der Zahl 13 geht, liegen die Wurzeln im Christentum: Beim letzten Abendmahl mit Jesus saßen 13 Menschen am Tisch - Verräter Judas war die Nummer 13.

6.) Im Märchen von Dornröschen ist es die 13. Fee, die die Prinzessin wütend verwünscht. Denn im Schloss gibt es nur 12 goldene Teller zum Fest, die 13. Fee war nicht eingeladen.

7.) Vielerorts gilt die Zahl 12 als „heilig“: 12 Apostel, 12 Monate, 12 Sternzeichen. Die 13 sprengt die wohlgeformte Ordnung.

8.) Im Judentum zum Beispiel verheißt die 13 hingegen Glück. Nach den jüdischen Phasen des Lebens ist 13 das Alter der Reife oder Verantwortung. Das Buch Exodus schreibt Gott 13 Eigenschaften zu.

9.) Viele Hotels verzichten auf die Zimmernummer 13, manche Fluggesellschaften führen keine 13. Sitzreihe in ihren Maschinen.

10.) In China gilt nicht die 13, sondern vor allem die 4 als Unglückszahl. Denn ihre Aussprache klingt ähnlich wie das chinesische Wort für „Tod“.

11.) Auch Südeuropäer bleiben meist entspannt: Zwar ist die 13 auch in Spanien und Griechenland negativ besetzt, doch nur in Verbindung mit dem Dienstag. Italiener wiederum fürchten Freitag, den 17.

12.)Unser Kalenderjahr sieht den „Unglückstag“ regelmäßig mindestens einmal, höchstens aber dreimal vor. 2020 gibt es ihn zweimal, im März und im November.

13.)Panik sei jedoch völlig unangebracht, heißt es zum Beispiel beim ADAC. Die Unfallstatistik der letzten Jahre zeigt: Fiel der 13. auf einen Freitag, passierte sogar weniger. Vermutlich passen die Menschen an einem vermeintlichen Unglückstag sogar besser auf.

Von MAZonline/dpa