Wernsdorf

Die schweren Gewitter mit Starkregen und Hagel haben in Brandenburg zu mehr als 500 Einsätzen der Feuerwehren bis zum Sonntagmorgen geführt. Nach Angaben der fünf Regionalleitstellen für Notrufe stürzten Bäume auf Straßen und fielen teils auf Autos, Wasser lief in Keller und überflutete Straßen, Blitze schlugen ein. Auch in Fahrstühlen stand Wasser.

In Wernsdorf bei Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) brannte ein Dachstuhl. Menschen wurden nach bisherigen Informationen landesweit nicht verletzt.

Anzeige

Zur Galerie Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstagnachmittag vor Unwettern gewarnt. Stellenweise kam es in Brandenburg zu heftigem Starkregen und Sturmböen. Auch große Hagelkörner fielen vom Himmel.

In der Notruf-Leitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst in Eberswalde für die Kreise Barnim, Oberhavel und Uckermark musste wegen eines Wasserschadens ein Server ausgetauscht werden. Dort lief nach Angaben des Landkreises Wasser in das Gebäude der Leitstelle.

Weitere MAZ+ Artikel

Gewitter teils mit Starkregen sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch bis Sonntagmittag vor allem zwischen der Prignitz und dem Elbe-Elster-Land möglich. Im Verlauf des Sonntags lockert es demnach von der Uckermark her auf. Am Nachmittag und Abend kehrt der Sonnenschein in allen Regionen zurück. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad.

Lesen Sie auch

Von RND/dpa