Gewitter ziehen über Brandenburg 

Regen, Sturm und Hagel haben am Mittwochabend die Wetterlage in Brandenburg und Berlin geprägt. Die Gefahr von Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde, Starkregen und Hagel besteht bis in die Nacht zum Donnerstag, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Auch die Bildung von Tornados in der Nähe von Berlin ist nicht ausgeschlossen. Im Norden von Brandenburg ist die Unwetterwahrscheinlichkeit geringer, so der DWD. Auch am Donnerstag soll es Gewitter an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern geben.

