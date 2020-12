In Indonesien, Sri Lanka oder Madagaskar wachsen die Nelkenbäume, deren getrocknete Blütenknospen wir als Gewürz nicht nur in der Weihnachtszeit lieben. Auch zu Wildgerichten, Suppen oder vielen orientalischen oder asiatischen Rezepten passt das Gewürz. Das in der Nelke enthaltene ätherische Öl fördert die Verdauung und hilft gegen Zahnschmerzen.