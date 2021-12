Potsdam

Die interessanteste Frage zum Thema Alkoholismus kann der aktuelle Barmer-Report noch nicht beantworten: Wie wird sich langfristig die Corona-Epidemie auf den Konsum von Schnaps, Wein und Bier auswirken? Viele Menschen, die zuvor in Kneipen unter Aufsicht gezecht haben, blieben zu Hause und tranken im Stillen. Dieses Home-Saufen könnte heftige Folgen haben – in ein paar Jahren weiß man mehr.

Riesling bechert man nicht – man genießt ihn

Dennoch liefert der aktuelle Barmer-Report einen erstaunlichen Befund: Brandenburg, ja ganz Ostdeutschland ist Krisengebiet in Sachen Suff, während in den wichtigsten Weingegenden Deutschlands wie Hessen, der Pfalz, Baden-Württemberg sowie im bierseligen Bayern bei besonders wenigen Menschen Alkoholsucht diagnostiziert wird. In Rheinhessen und am Kaiserstuhl wird mancher jetzt sagen: Trinken ist eine Kulturfrage und will gelernt sein! Einen Riesling bechert man nicht.

Seltsames Nord-Süd-Gefälle

Die Wahrheit aber dürfte eine andere sein: In Gegenden, wo schon Kinder am Schoppen nuckeln, fällt problematisches Trinkverhalten weniger auf. Wenn der örtliche Allgemeinmediziner im Weinfestkommittee sitzt, wird er rote Nase im Wartezimmer milder beurteilen als seine Kollegin im nüchternen Preußen. Wer jeden Tag ein zwei Gläschen trinkt, mag an der Saar als Bonvivant gelten, in Lychen als Alkoholiker. So sagt die Barmer-Erhebung vielleicht mehr über den gesellschaftlichen Rahmen des Trinkens als über die Trinker selbst.

Von Ulrich Wangemann