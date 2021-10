Potsdam

Rückschlag für Elon Musk: Die vor einer Woche zu Ende gegangene Online-Erörterung zur Genehmigung der Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) muss wiederholt werden. Die Kritik der Umweltverbände Nabu und Grüne Liga, dass die Anhörung fehlerhaft gewesen sei, traf offenbar ins Schwarze.

Wie das Brandenburger Umweltministerin soeben mitteilte, habe sich das Landesamt für Umwelt aus „Gründen der Rechtssicherheit“ dazu entschieden, die die Online-Konsultation erneut durchzuführen. Die Bekanntmachung für den Start der Online-Konsultation wird am 25. Oktober erfolgen. Die Konsultation startet dann am 2. November – also eine Woche später. Sie soll bis zum 22. November dauern.

Elon Musks Zeitplan gerät ins Wanken

Die Umweltverbände hatten unter anderem kritisiert, dass die erste Online-Konsultation zu spät und damit nicht fristgerecht angekündigt worden war – nämlich beim letzten Mal nur zwei Tage vor Beginn der Anhörung. Laut Rechtslage müsse eine solche Anhörung mindestens sieben Tage vorher im Amtsblatt angekündigt werden, hatte der Anwalt der Verbände, Thorsten Deppner, gesagt.

Das wirft den Zeitplan des Projekts nach hinten. Unklar ist, ob der Plan von Tesla-Chef Elon Musk, noch im Dezember die ersten Autos in Grünheide zu produzieren, damit noch haltbar ist.

Wenn die erneute Konsultation erst Ende November endet, könnte es mit der Genehmigung für den Produktionsstart noch in diesem Jahr eng werden. Im Anschluss an die Erörterung muss das Landesumweltamt die zusammengetragenen Einwende prüfen, ehe es den Daumen hebt oder senkt.

Anhörung war zu spät angekündigt worden

Die dreiwöchige Online-Anhörung zu dem milliardenschweren Projekt war aus Infektionsschutzgründen nicht wie im Vorjahr in der Stadthalle von Erkner (Oder-Spree), sondern als Online-Format durchgeführt worden.

Der Umweltanwalt Thorsten Deppner hatte vor einer Woche unter anderem kritisiert, dass der Erörterungstermin zu kurzfristig bekannt gemacht worden sei; er selbst sei im Urlaub davon überrascht worden. „Das ist ein schwerwiegender Verfahrensfehler“, hatte er gesagt. Die Online-Konsultation war am 24. September gestartet; die Ankündigung im Amtsblatt erschien erst am 22. September.

Präzendenzfall aus Nordrhein-Westfalen

Deppner verwies auf einen ganz ähnlich gelagerten Fall in Nordrhein-Westfalen. Dort war ein Erörterungstermin im Zusammenhang mit einem Tagebau ebenfalls zu kurzfristig angekündigt worden. Die Bezirksregierung Arnsberg wiederholte daraufhin die Anhörung.

Diesen Fall hat sich nun auch das Brandenburger Landesumweltamt genauer angeschaut – und offenbar Zweifel an der eigenen Rechtsauffassung bekommen.

„Da in Ermangelung von Beispielfällen schwer einzuschätzen ist, welcher Rechtsauffassung sich Verwaltungsgerichte in Brandenburg im Falle einer Klage anschließen würden, hat sich die Genehmigungsbehörde entschlossen, aus Gründen der Rechtssicherheit eine Wiederholung der Online-Konsultation im immissionsschutzrechtlichen Verfahren für die Fahrzeugfabrik vorzunehmen“, heißt es in der Begründung des Umweltamts.

Noch nicht viele Erfahrungen mit Online-Erörterungen

Online-Erörterungen waren wegen der Corona-Krise vom Gesetzgeber ermöglicht worden; allerdings haben die Behörden damit noch nicht viele Erfahrungen. In Brandenburg gab es laut Umweltamt vier solcher Internet-Anhörungen. „Da noch keine Entscheidungen von Verwaltungsgerichten zu derartigen Verfahren getroffen wurden und noch keine juristische Kommentierung vorliegt, sammeln alle Behörden aktuell Erfahrungen mit der Auslegung und der Anwendung der Vorschriften“ des Planungssicherstellungsgesetzes, hieß es beim Umweltamt.

Nabu und Grüne Liga hatten gegenüber dem Landesumweltamt ihre Bedenken angemeldet und nicht nur eine Wiederholung der Anhörung, sondern eine erneute Auslegung der mehrere Tausend Seiten umfassenden Antragsunterlagen von Tesla gefordert; das wäre die vierte Auslegung gewesen. Dafür sah die Genehmigungsbehörde aber keinen Anlass.

Von Torsten Gellner