Tesla will trotz Corona schon im kommenden Jahr Autos in Brandenburg bauen

Tesla bleibt dabei: Schon im kommenden Jahr sollen in Grünheide ( Oder-Spree) Elektroautos vom Band rollen. Das habe ihm der Europachef der US-Firma erst kürzlich bestätigt, sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) am Mittwoch in Potsdam.

Dass Tesla damit am ursprünglich angesetzten und an sich schon ambitionierten Zeitplan festhält, ist bemerkenswert, verzögert die Corona-Krise doch einige wichtige Schritte. Vor allem der öffentliche Erörterungstermin für Einwände gegen den Bau der Fabrik sollte eigentlich schon im März stattfinden, musste wegen der Corona-Beschränkungen aber abgesagt werden. Ein neues Datum könne noch immer nicht genannt werden, sagte Steinbach im Wirtschaftsausschuss des Landtages. „Fragen Sie das Virus, wo und wann eine Veranstaltung stattfinden kann“, sagte er auf Nachfragen.

Schon mehr als 350 Bürger-Einwände eingegangen

Der Termin ist ein entscheidender Baustein der Bürgerbeteiligung beim Bau der Fabrik. Aktuell seien bereits mehr als 350 Einwände eingegangen, hieß es am Mittwoch im Ausschuss. Diese müssen einzeln angehört und erörtert werden – wann das passiert, ist damit weiter unklar.

Abhilfe in der veränderten Corona-Situation könnte ein Bundesgesetz schaffen. Das sogenannte Planungssicherstellungsgesetz soll dabei unterstützen, dass Bauvorhaben durch die Corona-Krise nicht völlig zum Erliegen kommen. So könnten die fraglichen Erörterungen der Einwände mitunter auch online diskutiert werden. Das sieht ein Entwurf des neuen Gesetzes vor, der schon in den kommenden Tagen zum ersten Mal im Bundestag diskutiert und zügig beschlossen werden soll. Bislang sind Erörterungstermine bei größeren Bauvorhaben nur persönlich vor Ort möglich.

Zahl der Einwände könnte noch steigen

Die Zahl der Bürger-Einwände könnte derweil noch steigen. Weil Tesla weiterhin das Design der Anlage verändert – unter anderem um den kritisierten Wasserverbrauch der Firma zu senken – werden wahrscheinlich auch die von der Firma eingereichten Anträge noch verändert. Erst wenn diese geprüft wurden, könne entschieden werden, ob die Anträge womöglich noch einmal vollständig für die Öffentlichkeit ausgelegt werden müssten, sagte ein Mitarbeiter des Umweltministeriums im Wirtschaftsausschuss. Sollte dies geschehen, seien auch neue Einwände möglich. Diese würden dann gemeinsam mit den bisherigen erörtert.

Steinbach betonte derweil, dass die Zustimmung für den Bau der Firma in der Region um Grünheide außergewöhnlich hoch sei. So habe eine Umfrage vor Ort ergeben, dass rund 85 Prozent der Anwohner den Bau begrüßten. Dies sei ein bei vergleichbaren Bauvorhaben in ganz Deutschland selten erzielter Wert.

Tesla zeige enorme Kreativität

Dass Tesla weiterhin mit einem Produktionsstart schon im kommenden Jahr rechne, habe auch mit der „enormen Kreativität“ der Firma zu tun, sagte der Minister. So führe ein kurzfristiger Anbieterwechsel bei einem Stanzverfahren dazu, dass bei der Fertigstellung bis zu zwei Monate eingespart werden könnten. Steinbach betonte, dass Tesla alle bereits vorgenommenen Arbeiten auf eigenes finanzielles Risiko übernehme, solange die Genehmigungen nicht vorliegen.

Das Unternehmen sei sich der Verantwortung bewusst. „Rückbau ist meist teurer als die Baumaßnahmen.“ Im Mai sollen nach Angaben von Steinbach alle Unterlagen für das Genehmigungsverfahren von Tesla vorliegen. Gerade werde geprüft, ob die von Tesla geplante Fundamentplatte für die Fabrik bereits jetzt verlegt werden könne.

Tesla will in seinem ersten in Europa geplanten Werk in Grünheide von 2021 an bis zu 500 000 Fahrzeuge im Jahr vom Band rollen lassen. Zwei weitere Ausbaustufen der Firma seien aber bereits angedacht, hieß es.

Von Ansgar Nehls