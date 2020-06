Grünheide

Nachdem der US-Autobauer Tesla die Pläne für den Bau seiner Gigafabrik in Grünheide ( Oder-Spree) mehrmals überarbeitet hat, wird die Öffentlichkeit erneut beteiligt. Die geänderten Unterlagen werden am 2. Juli für einen Monat ausgelegt, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit.

Die zweite Beteiligung der Öffentlichkeit im Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz werde mit der für Mittwoch geplanten Bekanntmachung der Änderung des Projekts im Amtsblatt des Landes eingeläutet, hieß es. Bis zum 3. September 2020 haben Betroffene die Möglichkeit, Einwendungen einzureichen. Bei der ersten Auslegung der Unterlagen Anfang des Jahres hatte es 370 Einwendungen gegen das Großprojekt gegeben.

Anzeige

Mehr Bürgerbeteiligung

Die geänderten Antragsunterlagen werden auch im Internet veröffentlicht, teilte das Ministerium mit. Der US-Autobauer Tesla habe sich bereiterklärt, diese Form der digitalen Bürgerbeteiligung zu wählen und damit den Zugang zu den Antragsunterlagen zu erleichtern, hieß es.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie: Tesla verlegt Firmensitz von Kirchmöser nach Grünheide

Denn wegen des Corona-Virus gibt es Vorsichtsmaßnahmen. Wer die Unterlagen in Papierform einsehen will, muss sich bei den zuständigen Ämtern vorher telefonisch anmelden. Die Pläne liegen im Landesamt für Umwelt am Standort Frankfurt (Oder), im Rathaus von Grünheide (Mark), im Rathaus von Erkner und im Amt Spreenhagen aus.

Auch Bau-Unterlagen werden ausgelegt

Um eine möglichst große Transparenz herzustellen, und wegen des großen öffentlichen Interesses, hat sich das Umweltamt mit Tesla darauf geeinigt, alle eingereichten Unterlagen zu veröffentlichen und damit mehr als es gesetzlich vorgeschrieben ist. Dazu zählen auch bautechnische Unterlagen sowie die Beschreibung der einzelnen Betriebseinheiten auf dem riesigen Gelände.

Der gesamte Antrag ist während der Auslegungszeit vom 2. Juli 2020 bis einschließlich 3. August 2020 im zentralen UVP-Portal des Landes Brandenburg veröffentlicht. Im September soll es dann die im März wegen der Corona-Pandemie verschobene öffentliche Anhörung geben.

Tesla treibt Arbeiten voran

In Grünheide laufen derzeit die Fundamentarbeiten für die weltweit vierte Gigafabrik, auch ohne dass die abschließende Genehmigung vorliegt. Das ist möglich, wenn es keine grundlegenden Bedenken gegen die Genehmigungsfähigkeit eines Projekts gibt. Tesla musste sich allerdings dazu verpflichten, sämtliche Arbeiten rückgängig zu machen und den ursprünglichen

Die Genehmigungsbehörde prüft derzeit einen weiteren Antrag von Tesla zur Errichtung von Teilen des Rohbaus. Das Ministerium bestätigte einen entsprechenden Bericht des „ Tagesspiegels“. Tesla treibt also den Bau der Fabrik auf eigenes Risiko weiter voran.

Tesla will in Grünheide bis zu vier Milliarden Euro investieren. 500.000 Elektroautos sollen dort pro Jahr vom Band rollen. Bis zu 12.000 Jobs sollen dort entstehen.

Von Torsten Gellner