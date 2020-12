Potsdam

Mit der Ansiedlung von Tesla entsteht in einer jahrzehntelang von Arbeitslosigkeit und Abwanderung heimgesuchten Region zwischen Berlin und polnischer Grenze eine wirtschaftliche Boom-Zone. Jochem Freyer, Chef der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder), erläutert, welche Chancen arbeitssuchende und Arbeitnehmer bei dem US-Unternehmen haben.

Wie wirken sich Tesla und die anderen Ansiedlungen in der Region auf den Arbeitsmarkt aus?

Anzeige

Jochem Freyer: Von der Ansiedlung eines so großen Technologieunternehmens erwarten wir natürlich positive Impulse für den regionalen Arbeitsmarkt insgesamt. Im Laufe der nächsten Jahre wird es, auch durch die weltweite Aufmerksamkeit, einen Pull-Effekt geben, der neben Zulieferern weitere Unternehmen anzieht. Davon werden weite Teile Brandenburgs und Berlins profitieren. Die jüngste Ankündigung von Tesla, in Grünheide die größte Batteriefabrik der Welt zu errichten, zeigt, dass das es auch mit unserer Arbeit gelungen ist, weiteres Vertrauen in den Standort aufzubauen. Die Effekte gehen über die zusätzlichen Arbeitsplätze weit hinaus. Der Brandenburger Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt.

Jochem Dreyer, Chef der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder). Quelle: Arbeitsagentur

Allerdings ist der Abstand zu vielen westdeutschen Boom-Regionen noch erheblich. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung haben wir nun die Chance wirtschaftlich aufzuschließen. Davon werden auch unsere kleinen und mittelständischen Betriebe profitieren, etwa durch den Ausbau der Infrastruktur und Kaufkraftzuwächse.

Wie sortiert sich Tesla im Tarifgefüge? Welche Löhne zahlt es?

Wir haben mit dem Unternehmen die Fach- und Arbeitskräftesituation in der Region besprochen. Das Gehalt ist natürlich ein ganz wichtiges Argument, um Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen. Aber die Gehaltsverhandlungen führt das Unternehmen. Tesla bietet hier Löhne, die über dem durchschnittlichen Entgelt in Brandenburg für die entsprechenden Berufe liegen. Das ist sicher für viele Bewerber attraktiv.

Wie hilft die Arbeitsagentur bei der Personalsuche?

Tesla bezieht uns eng und vertrauensvoll in die Personalsuche ein. Wir haben ein Projekt-Team aufgebaut, mit Mitarbeitenden verschiedener Berliner und Brandenburger Arbeitsagenturen und Jobcenter. Das Team kümmert sich nicht nur um Tesla, sondern um die gesamte Automotive-Branche der Region. Wir halten das Ganze im Blick. Federführend ist die Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). Die Stellenprofile von Tesla reichen von hochspezialisierten Ingenieur- und Managementstellen bis hin zu einfachen Tätigkeiten in der Produktion und in der Logistik, für die auch Quereinsteiger und Arbeitslose in Betracht kommen. Unser Ziel ist, möglichst vielen Menschen aus Brandenburg und Berlin hier eine Jobperspektive zu eröffnen. Wir rekrutieren unter den Arbeitslosen in allen Arbeitsagenturen und Jobcentern. Jeder unserer arbeitsuchenden Kunden kann seinen Vermittler ansprechen. Wenn die Anforderungen des Unternehmens und die Vorstellungen und Kenntnisse des Interessenten zusammenpassen, machen wir den Weg in den Auswahlprozess bei Tesla auf. Wer nicht bei einer Arbeitsagentur oder einem Jobcenter gemeldet ist, muss sich online über die Tesla-Homepage bewerben. Mit Stand von heute haben wir Tesla mit mehr als 1.000 Bewerberinnen und Bewerbern zusammengebracht – die Auswahlverfahren laufen jetzt an. Mit dem Suchwort ‚Tesla‘ und Arbeitsort ‚ Grünheide (Mark)‘ finden Interessierte in der Jobbörse der Arbeitsagentur 40 verschiedene Profile, aus denen direkt eine Bewerbung bei Tesla möglich ist.

Welche Art Personal sucht Tesla?

Wichtig sind vor allem Belastbarkeit und Flexibilität. Es wird Wert darauf gelegt, dass Mitarbeiter bei Arbeitsspitzen auch mal eine Extrameile gehen und kontinuierlich nach Verbesserungen in den Abläufen suchen. Für die meisten Jobs gibt es eine rollierende Schichtarbeit, auch an Samstagen. Die Stellen sind in Vollzeit und unbefristet ausgeschrieben. In der Produktion ist die Arbeitssprache Deutsch. Führungskräfte und Spezialisten müssen fließend Englisch können.

Welche Strahlkraft hat der neu eröffnete Flughafen?

Die Bedeutung eines Großflughafens für den Arbeitsmarkt ist immens. Auch Corona wird die Globalisierung nicht zum Erliegen bringen. Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr ist der BER aktuell noch keine Jobmaschine, aber das wird sich den nächsten Jahren ändern, davon bin ich überzeugt. Wie stark der Effekt wird, hängt davon ab, ob sich der BER zum Drehkreuz entwickeln kann. Die zu erwartenden Unternehmensansiedlungen im Umfeld werden eine hohe Branchenvielfalt aufweisen und weit nach Brandenburg und Berlin ausstrahlen.

Welche Auswirkungen auf andere Industrieunternehmen hat die Tesla-Ansiedlung und er BER – gibt es verschärfte Konkurrenz um Fachleute?

Die Fachkräftesituation ist in dem Zusammenhang ein wichtiges Thema, weil mehr Wettbewerb unter den Arbeitgebern entsteht. Aber wir müssen auch die Relationen im Blick behalten. Im Einzugsbereich von Tesla und dem BER arbeiten etwa zwei Millionen Beschäftigte. Die Zahl der Jobwechsler aus Bestandsbetrieben auf die neuen Arbeitsplätze wird sich daher enorm verteilen. Und längst nicht alle Beschäftigten möchten in ein Großunternehmen mit Schichtbetrieb wechseln. Ein wertschätzendes Arbeitsklima in dem Betrieb, in dem man vielleicht sogar gelernt hat, wiegt so manchen Euro auf. Viel mehr Sorgen macht mir die demografische Entwicklung, insbesondere in Brandenburg. Wir bieten daher gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen vielfältige Beratung an, wie sie mit der Entwicklung umgehen können. Unsere Unterstützungsangebote werden wir in den kommenden Jahren noch deutlich ausbauen. Ein weiterer Effekt der Ansiedlungen sind Zuzüge von Fachkräften und ihren Familien. Wir merken schon jetzt, dass die Jobangebote bei Tesla auch für Menschen aus anderen Regionen interessant sind – und dass frühere Brandenburgerinnen und Brandenburger erwägen, in ihre alte Heimat zurückzukehren.

Von Ulrich Wangemann