Brandenburg

Es gibt Berufe, die können bequem aus dem Homeoffice erledigt werden, doch nicht alle können sich momentan zurückziehen. Polizisten und Polizistinnen, Angestellte in Supermärkten und Pflegekräfte arbeiten dort, wo die Gefahr einer Infektion am größten ist. Aber was passiert, wenn sich diese Menschen infizieren. Gilt eine Corona-Infektion dann als Dienstunfall?

Laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) muss bisher von Fall zu Fall und je nach Berufsgruppe entschieden werden, ob eine Infektion als Arbeitsunfall gilt. Gesetzlich wird ein Arbeitsunfall als ein plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares Ereignis, beschreiben, das einen Körperschaden verursacht und in Ausübung des Dienstes eingetreten ist.

Ort und Zeit der Ansteckung muss konkret sein

Ob eine Infektion mit dem Corona-Virus unter diese Definition fällt, hängt zum einen davon ab, wann genau die Infektion stattgefunden hat. Denn eine dauerhafte Infektionsgefahr reicht nicht aus, um unter den Begriff „Unfall“ zu laufen. Vielmehr muss Ort und Zeit der Ansteckung genau konkretisiert werden. Dazu kommt, dass ausgeschlossen werden muss, dass eine Ansteckung im Privaten stattgefunden hat. In vielen Fällen ist das allerdings schwierig bis unmöglich zu beweisen.

Trotzdem rät der DGB im Falle einer Infektion während des Dienstes zu einer Dienstunfallanzeige. Auch sollte eine Aufzeichnung von beruflichen und privaten Kontakten angelegt werden.

Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Haben auch Sie eine Frage zu den Corona-Regeln in Brandenburg? Wissen Sie in einem bestimmten Fall nicht, wie Sie die Eindämmungsverordnung deuten sollen?

Die MAZ beantwortet jeden Tag eine Corona-Frage.

Von MAZonline