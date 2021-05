Potsdam

Brandenburgs Landesregierung will gemeinsam mit anderen Ländern eine Deckelung der hohen Zinsen für Dispositionskredite erreichen. Wie das Verbraucherschutzministerium auf MAZ-Anfrage bestätigte, zählt Brandenburg zu den Antragstellern einer Reform-Initiative.

Die Länderminister für Verbraucherschutz haben auf einer gemeinsamen Konferenz am 7. Mai eine Empfehlung an die Bundesregierung beschlossen, wonach die Überziehungszinsen für Girokonten deutlich unter das derzeitige Niveau gedrückt werden sollen. Den Ressort-Chefs schwebt eine gesetzliche Regelung vor. Die neue Zinshöhe solle auf „Basis eines Referenzzinssatzes“ festgelegt werden.

Die Minister und Senatoren wollen auch andere Bankgebühren beschränken, etwa „Entgelte für Kontoführung, Abhebungen an Geldautomaten und Verwahrentgelte für Kontoguthaben“, wie es im Protokoll der Ministerkonferenz heißt. Die seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase und der Kostendruck der Banken rechtfertigten die hohen Gebühren nicht. Bankentgelte müssten vielmehr „in einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten der Erbringung der Dienstleistungen stehen“, schreiben die Minister an die Bundesregierung. Gebühren dürften „nicht zu einer Haupteinnahmequelle der Institute werden“.

Die Zinssätze sind ziemlich unterschiedlich

Die Zinssätze für Dispositionskredite im Land sind unterschiedlich hoch. So erhebt etwa die Brandenburger Bank in Brandenburg/Havel einen Zins von 9,95 Prozent für die Inanspruchnahme des Dispositionsrahmens. Inklusive Gebühren erhöht sich der effektive Jahreszins auf 10,37 Prozent. Kunden, die auch diesen Rahmen überziehen, werden laut Internetseite mit 14,7 Prozent zur Kasse gebeten.

Die Deutsche Kreditbank (DKB) in Potsdam nimmt zwischen 6,65 und 7,25 Prozent für die Nutzung des Überziehungsrahmens, während die elf Sparkassen im Land Brandenburg um Werte von 9,26 Prozent bei der Sparkasse Spree-Neiße, 10,07 Prozent (Sparkasse Prignitz) und 10,57 Prozent bei der Sparkasse Märkisch-Oderland.

Verbraucherschützern ist Dispo lange schon ein Ärgernis

Die Verbraucherzentrale in Potsdam begrüßt den Vorstoß der Länder. „Der Dispo ist ein ständiges Ärgernis, wir haben schon 2014 einen bundesweiten Deckel gefordert“, sagt Finanzexperte Erk Saarschmidt. Diese Initiative habe sich damals nicht durchsetzen können. Die Zinshöhe sei nicht das einzige Problem: Bei manchen Banken seien die Angaben zur Zinshöhe kaum zu finden auf den Internetseiten der Institute, sagt Saarschmidt. Eine Deckelung der Zinshöhe bei sechs oder sieben Prozent sei vorstellbar, sagt Saarschmidt: „Bei den Direktbanken liegt der Zins heute schon zwischen fünf bis sieben Prozent – auf jeden Fall ist er deutlich einstellig.“

Schuldnerberater kritisieren nicht nur die hohen Zinsen. Dispositionskredite würden von Banken viel zu leicht gewährt, sagt Ralph Cufal von der Arbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Brandenburg. So gewöhnten sich überschuldete Menschen an einen Kreditrahmen, den sie sich eigentlich nicht leisten könnten – auch er hält die Überziehungszinsen für viel zu hoch und befürwortet eine Deckelung. „Für Geld auf dem Konto erhalten die Bürger 0,001 Prozent Zinsen, aber die Banken verdienen am Dispositionskredit zehn Prozent“, so Cufal. Das sei ein krasses Missverhältnis. Cufal geht davon aus, dass 50 bis 60 Prozent der Schuldner, die Beratungsstellen aufsuchten, tief im Dispo steckten.

Sparkasse: Flexibilität hat ihren Preis

Bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Potsdam, dem größten Kreditinstitut des Landes, sieht man den Vorstoß kritisch. „Staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft ist generell mit Skepsis zu begegnen“, sagt MBS-Sprecher Robert Heiduck. Dispositionskredite machten nur einen verschwindend geringen Anteil des Bankgeschäfts aus – bei der MBS seien das 0,3 Prozent der gesamten Bilanzsumme von 16 Milliarden Euro.

Die Bedeutung des Überziehungskredits habe außerdem in den vergangenen Jahren immer stärker abgenommen. Grund dafür seien etwa die immer weiter verbreiteten Kreditvereinbarungen im Einzelhandel. Die Corona-Krise habe außerdem die Liquidität der Kunden erheblich erhöht, so dass die immer seltener ihre Konten überziehen müssten. „Uns fliegen die Einlagen zu“, so Heiduck. Die Kunden hätten so viel Geld auf den Konten wie noch nie.

Der hohe Zins für den Dispositionskredit ist laut Heiduck sachlich begründet. „Die hohe Flexibilität für den Kunden hat ihren Preis“, sagt der MBS-Sprecher. Die Sparkasse müsse für jeden Dispokredit Eigenkapital vorhalten, denn das Geld könne jederzeit abgerufen werden. Dies verursache hohe Kosten.

Heiduck verweist darauf, dass die MBS all jenen Kunden billigere Ratenkredite anbiete, die den Dispo nicht nur als kurzfristige Überbrückung nutzten sondern über längere Zeit nicht aus den roten Zahlen kämen.

Zahl der überschuldeten Haushalte sinkt

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) zitiert einen Sprecher des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken mit folgender Einschätzung zu der Länderempfehlung an den Bund: „Ob und wie diese letztlich umgesetzt wird, ist völlig offen.“ Es sei vorstellbar, dass Banken ihre Dispo-Angebote ausdünnten, sollte der Gesetzgeber tatsächlich die Zinsen drücken.

Die Grünen auf Bundesebene befürworten einen Zins-Deckel, in der Bundestagsfraktion hält man laut FAZ einen Wert von sechs Prozent für realistisch.

Laut der Wirtschafts-Auskunftei Creditreform waren in Brandenburg am Stichtag 1. Oktober 2020 204.576 Personen überschuldet. Das waren 3500 weniger als im Vorjahr.

Von Ulrich Wangemann