Dr. med. Götz Brodermann ist Geschäftsführer des Carl-Thiem-Klinikums in Cottbus. Mit der MAZ sprach er über die Sorge der Ärzte vor der dritten Coronawelle und ihren Folgen.

Wie sieht es derzeit aus auf der Intensivstation des Carl-Thiem-Klinikums?

Brodermann: Es ist entspannter. Wir haben zwar immer noch mehr Intensivpatienten als vor der Pandemie, sind aber jetzt wieder unter 50. Darunter sind derzeit fünf Covid-Patienten. Zu Hochzeiten hatten wir in Cottbus über 20 Covidpatienten im Intensivbereich.

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie angesichts der hohen Inzidenzzahlen in der Lausitz?

Es wird mit Sicherheit wieder schlimmer werden. Es wird ja auch in der Politik jetzt offen über eine dritte Welle gesprochen. Die sehen wir Ärzte definitiv. Es gibt ja auch praktisch keinen Lockdown mehr, weil die Öffnungsregeln verwässert wurden. Die Inzidenzen werden wieder deutlich ansteigen. Dass es jetzt so entspannt ist bei uns, liegt einfach daran, dass die Zahl schwerer Fälle immer zwei bis drei Wochen hinterherhinkt. Die jetzige Inzidenz spiegelt im Grunde das, was wir in zwei bis drei Wochen in den Kliniken sehen werden.

Britische Mutante herrscht in der Region vor

Auf wie viele Patienten stellen Sie sich ein, wenn das so weitergeht?

Wir hatten zu Hochzeiten der Pandemie 70 bis 80 Patienten gehabt und wir gehen davon aus, dass wir bis Ostern durchaus wieder in diesen Bereich gelangen. Natürlich hoffen wir, dass es durch das Impfen schon ein Abschneiden der Spitze der früheren Kurve gibt, zumal ja die gefährdeten älteren Menschen geimpft wurden. Aber das wird die Erkrankung natürlich ein bisschen in Richtung der Altersgruppe 50 Plus drücken. Die künftige Situation hängt stark davon ab, wie groß die dritte Welle wird. Sorgen macht uns, dass der Wildtyp von Sars-CoV-2 durch die Variante B.1.1.7 ersetzt wurde, bei uns in der Region schon zu 70 Prozent. Wir wissen ja, dass diese Mutation wesentlich infektiöser ist. Das heißt, die Inzidenzen werden vermutlich schneller steigen, als wir es von der zweiten Welle vor Weihnachten kennen.

Werden wenigstens die Todeszahlen zurückgehen?

Wir hoffen alle, dass die Todeszahlen in der dritten Welle nicht mehr so hochschnellen wie in der zweiten Welle, aber das kommt immer auf die Größe dieser Welle an. Ich selbst hoffe, dass es hinsichtlich der Todeszahlen nicht so schlimm wird.

Schließt sich das Carl-Thiem-Klinikum dem Aufruf von Intensivmedizinern zu einem sofortigen strengen Lockdown an?

Ja, ich würde mich dem zu 100 Prozent anschließen.

Viele Menschen können das aber nicht mehr nachvollziehen, zumal ja die meisten Alten schon geimpft sind. Können Sie einen Grund nennen, warum ein Lockdown doch noch sinnvoll ist?

Nun, wir haben gesehen, was bei uns in der zweiten Welle geschehen ist und man muss schauen, was in Ländern passiert, die inkonsequent waren. Hinzu kommt, dass wir bisher ja eigentlich erst ganz wenige Menschen geimpft haben. Wenn die dritte Welle jetzt höher wird, werden wir auch unweigerlich mehr Menschen in den Krankenhäusern haben. Meistens denkt man bei Corona nur an die Intensivstation, aber auch auf den Normalstation gibt es Covid-Patienten - und es sterben dort Menschen.

„Unser Personal ist ausgelaugt“

Und was sind die Folgen dieser hohen Patientenzahlen?

Der notwendige Personaleinsatz schon in der zweiten Welle hat unser Personal ausgelaugt. Man braucht das Dreifache an Personal, um einen Covid-Patienten auf der Normalstation zu versorgen. Wir mussten also die Bereiche konzentrieren. Hinzu kamen die vielen Infektionen bei unseren Mitarbeitern selbst, die sich diese trotz der Schutzmaßnahmen zuzogen. Unter diesen gab es sogar ein paar schwere Fälle. Das waren aber Ausnahmen, denn durch die Schutzmaßnahmen sinkt zumindest die Viruslast, was eine schwere Erkrankung meist verhindert. Trotzdem hatten wir um Weihnachten herum teilweise Ausfallquoten von bis zu 40 Prozent.

Einige robuste Gemüter würden angesichts all der Folgeschäden vielleicht trotzdem sagen, es muss jetzt Schluss sein mit Lockdown und wir müssen die schweren Verläufe eben in Kauf nehmen. Was würde passieren, wenn durch immer mehr ernste Erkrankungen das Gesundheitssystem zusammenbrechen würde?

Wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht, dann geht gar nichts mehr. Vor Weihnachten mussten wir zum Beispiel 100 Patienten aus der Lausitz verlegen, weil wir sonst die Notfallversorgung nicht mehr hätten aufrecht erhalten können. Wenn wir das Gesundheitssystem ausreizen, werden wir Notfälle nicht mehr versorgen können. Das heißt zum Beispiel auch, dass ein ansonsten kerngesunder Patient, der verunfallt ist und nun ein Polytrauma hat, nicht mehr richtig versorgt werden kann. Der Herzinfarkt wird nicht mehr richtig versorgt, der Schlaganfall - und so weiter. Man muss immer daran denken: Es geht nicht nur um Covid, sondern um das ganze Gesundheitssystem - und die schweren Covidfälle belasten das System nun mal enorm. Wenn man mit so einer robusten Haltung ernst machen würde, müsste man irgendwann sagen: dann kommt eben kein Covid-Patient mehr ins Krankenhaus. Das wäre völlig unethisch. Wenn aber die Krankenhäuser durch viele Covid-Patienten an ihre Grenzen kommen, dann leiden alle anderen Patienten auch darunter. Durch Überlastung passieren nämlich auch Fehler in der Normalbehandlung. Und das müssen wir unbedingt vermeiden.

Bei 80 Covid-Patienten ist eine Grenze erreicht

Mit wieviel Covid-Patienten wäre das Carl-Thiem-Klinikum an seinen Grenzen?

Die 80 Covid-Patienten, die wir in der Hochzeit hatten, waren schon eine Grenze. Zu dieser Zeit konnten wir nur noch 400 Betten von unseren eigentlich 1200 Betten betreiben. Auf den Intensivstationen hatten wir nur noch Notfälle und Covid-Patienten.

Das hört sich fast nach milder Triage an.

Nun, wir konnten jeden Notfall versorgen und natürlich haben wir auch die dringlichen Fälle behandelt. Unter dringlich fällt zum Beispiel ein Patient, der einen Tumor diagnostiziert bekommt. Der wurde natürlich versorgt.

Den Menschen fehlt nun langsam die Geduld mit der Pandemie. Was kann man ihnen aus ärztlicher Sicht sagen?

Ich kann es absolut nachvollziehen, dass die Leute sagen, es muss sich endlich was ändern. Ich selbst sage ganz klar: Wir müssen impfen, impfen, impfen! Und zwar so schnell wie möglich. Das ist der einzige Weg aus der Pandemie heraus. Bei aller Verzweiflung über den Lockdown muss man ja auch mal sehen, dass wir innerhalb eines Jahres in Deutschland drei zugelassene Impfstoffe haben und bald ein vierter dazukommt. Das ist schon phänomenal. Jetzt müssen die Menschen so schnell wie möglich geimpft werden, sonst werden wir weiter von Lockdown zu Lockdown taumeln.

Gerade beim Thema Impfen möchte man ja manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Für den Impfstoffmangel selbst mögen die Politiker ja nicht unbedingt verantwortlich sein, aber auch in anderer Hinsicht scheint es suboptimal zu laufen. Oder wie bewerten Sie die derzeitige Situation?

Das ist vollkommen richtig. Wenn man es vom Ende her sieht, muss man tatsächlich sagen, das Ergebnis ist sehr bescheiden. Natürlich gibt es da nicht den einen Schuldigen, denn es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Aber man sieht ja auch, dass es anders geht. Man kann zum Beispiel über Boris Johnson denken, was man will, aber großen Respekt dafür, wie er das hingekriegt hat, dass das Impfen in Großbritannien in dieser Geschwindigkeit abläuft. Wir dagegen stehen uns mit unseren bürokratischen Ansätzen selber im Weg. Wir impfen derzeit auf eine Art und Weise, wie wir es auch außerhalb einer Pandemie täten. Wir müssten viel pragmatischer rangehen. Stattdessen bürokratisieren wir den Prozess bis hinters Komma und blockieren uns damit selber.

Fällt Ihnen eine Regel ein, die Sie hinderlich finden?

Für mich völlig unverständlich ist zum Beispiel, wieso man nicht schnellstmöglich alle Hausärzte und niedergelassenen Ärzte in die Impfung einbindet. Auch die übliche Impfaufklärung ist eine Hürde. Diese Anforderungen sind vergleichbar mit der bei einer Gelbfieberimpfung. Sie sitzen mit jedem Impfling mindestens fünf bis zehn Minuten, manchmal sogar 15 Minuten zusammen, bis sie ihn über die Corona-Impfung aufgeklärt haben. Wir könnten diese Zeit auch anders nutzen und dadurch beim Impfen schneller sein.

Wir schaffen die Impfung bis Mitte, Ende Sommer

Wann wird es denn mit dem Impfen endlich besser laufen?

Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Impfstoff wir in nächster Zeit bekommen. Eine positive Nachricht ist ja zum Beispiel, dass Biontech die Produktion in Marburg beginnt. Umgekehrt war natürlich der Stopp von Astrazeneca wieder ein großes Desaster. Aber wenn hoffentlich irgendwann genügend Impfstoff da ist, die Priorisierung wegfällt und die Hausärzte mitimpfen können, dann können wir innerhalb kürzester Zeit die komplette Bundesrepublik durchimpfen. Wir haben eine hohe Arztdichte. Zu Beginn wäre das alles noch etwas schwierig gewesen, weil die Verimpfung von Biontech so ein hoher organisatorischer Aufwand war. Er muss ja bei -70 Grad gekühlt werden. Wenn aber jetzt die vektorbasierten Impfstoffe kommen oder wie Astrazeneca wieder an den Start gehen, dann kann man relativ schnell in die Breite gehen. Ich denke, dann schaffen wir es bis Mitte oder Ende Sommer. Ich hänge immer noch an der Aussage der Bundeskanzlerin. Sie sagte: Bis zur Bundestagswahl wird jedem ein Angebot gemacht worden sein. Ich glaube immer noch, das das bei den meisten wirklich der Fall sein wird.

Unterm Strich: Es gibt viel Licht, aber die dritte Welle geht nicht spurlos an uns vorüber.

Ja, die dritte Welle wird uns beschäftigen. Und was im Moment passiert ist nicht gut. Dass man sich jetzt kaum noch an die Maßnahmen bei einer Hunderter-Inzidenz hält ist mindestens erstaunlich. Jeder möchte lieber noch ein bisschen warten - und das kann fatal sein.

Von Rüdiger Braun