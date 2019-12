Goldener Windbeutel für Tomatensauce

Bleibt der Vorsitz im Kulturausschuss vorerst unbesetzt? Der von der AfD nominierte Abgeordnete Christoph Berndt wird von den anderen Fraktionen abgelehnt. Dennoch will die AfD am Mittwoch an ihrem Vorschlag festhalten. Ein SPD-Abgeordneter könnte als Stellvertreter die Geschäfte leiten.