Potsdam

Der Direktor der Abteilung Biomaterialien am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Golm, Peter Fratzl, wird Mitglied der National Academy of Engineering (NAE) in den Vereinigten Staaten. Die Aufnahme in diese renommierte Akademie gilt als einer der höchsten Auszeichnungen, die ein Ingenieur erhalten kann. Dieses Jahr hatte die Organisation mit Sitz in Washington D. C. wieder Neumitglieder aus aller Welt berufen. Fratzl ist in diesem Jahr der einzige Forscher aus Deutschland, der aufgenommen wurde.

„Ich freue mich über die Aufnahme in die NAE, die mir zusätzlich zur europäischen auch eine starke transatlantische Perspektive eröffnet,“ sagt der gelernte Physiker. Mitglied kann nur werden, wer herausragende Beiträge zur Ingenieurwissenschaft geleistet hat. Fratzl hat durch das Studium natürlicher Materialien wie Holz, Knochen, Muschelschalen, Glasschwämme und Insektenpanzer völlig neue Werkstoffkonzepte entwickelt. Fratzl ist bereits seit 2013 Mitglied bei der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech) die Politik und Öffentlichkeit in Fragen des Ingenieurwesens und der Technologie berät.

Spitzenleute beraten die Öffentlichkeit

Eine ähnliche Funktion hat auch die amerikanische NAE. Sie greift interdisziplinäre Fragen aus den Bereichen Technik, Technologie und Gesellschaft auf. Sie untersucht die Auswirkungen von Technologien auf die Lebensqualität, gibt Studien heraus, veranstaltet Symposien und informiert die Öffentlichkeit.

Insgesamt verzeichnet die National Academy of Engineering 2355 US-Mitglieder und 298 internationale Mitglieder. In diesem Jahr kamen 106 neue Mitglieder aus den Vereinigten Staaten selbst und 23 Expertinnen und Experten aus anderen Ländern hinzu – der Golmer Direktor ist einer von ihnen.

Von Rüdiger Braun