Neue Hinweise auf rechte Umtriebe in der Cottbuser Polizei

Potsdam

Die neun Cottbuser Bereitschaftspolizisten, die im Vorfeld der Anti-Kohle-Proteste am Wochenende vor einem mutmaßlich von Rechten gepinselten Wandbild posiert hatten, stecken offenbar viel tiefer in der Sache als bislang offiziell zugegeben. Das ergibt sich aus einer Stellungnahme des Polizeipräsidiums Potsdam vom Dienstagmorgen. Nach diesen Erkenntnissen ist nicht mehr von einer Gedankenlosigkeit der Beamten auszugehen, sondern von inhaltlicher Nähe zu dem rechten Slogan.

Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft prüfen laut Präsidium derzeit einen „möglichen Tatverdacht wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten“. Die bislang nur vom Kohleprotest-Einsatz entfernten Beamten seien nun auf verschiedene Dienststellen im Land verteilt worden –zunächst für die Dauer von drei Monaten. Außerdem laufen Disziplinarverfahren. Das Präsidium bezeichnet das Verhalten der Beamten als „Verletzung des Neutralitätsgebots“.

Rechtsextremes Kürzel

Die Sache ist heikel, steht doch im Raum die Frage, ob es innerhalb der Polizei rechtsextreme Umtriebe gibt. Bekanntlich hatten die Polizisten zwar nach Bekanntwerden der Foto-Aktion den riesigen Schriftzug „Stoppt Ende-Gelände“ auf eine Anordnung ihrer Vorgesetzten übermalt. Allerdings ließen sie Reste des Graffito stehen und veränderten diese mutmaßlich auch derart, dass sich ein rechtsextremer Bezug ergibt.

Bei Durchsuchungen der Wohnräume der Bereitschaftspolizisten stellten Beamte der Inneren Revision Farbreste sicher und ein bislang unveröffentlichtes Foto, das die Mauer nach der „Entfernung“ des Schriftzugs zeigt. Beides kombiniert, ergibt folgenden Befund: Die Polizisten ließen das Flusskrebssymbol neben dem Schriftzug stehen – es wird von Rechtsextremisten aus der Cottbuser Region als Erkennungszeichen verwendet, befindet sich aber auch im Stadtwappen.

Entscheidende Farb-Retuschen

Was schwerer wiegt: Die Beamten ließen die beiden letzten Buchstaben des Wortes „Gelände“ stehen – also „ DE“. Allerdings wurde das „E“ teilweise übermalt, so dass sich das Kürzel „DC“ ergab. Diese Buchstabenkombination „DC“ steht für „Defend Cottbus“ („Verteidigt Cottbus“) und stammt aus dem Abkürzungs-Arsenal von Rechtsextremisten aus der Region. Deswegen ist der Fund von Farbe in den Unterkünften der Polizisten so beunruhigend.

Präsidiumssprecher Torsten Herbst sagte, mittlerweile sei „klar, dass die neun Beamten, bevor sie den Ereignisort nach der beauftragten Entfernung verließen, diesen Schriftzug zumindest kannten und ihn auch dokumentierten.“ Das Foto belege: „Eine Veränderung des Buchstaben ,E’ zum Buchstaben ,C’ erst nachdem die neun Polizeibeamten den Ereignisort verließen, ist damit ausgeschlossen.“

Präsidium verspricht „restlose Aufklärung“

Die Polizei „unternimmt weiterhin alles, um die Vorgänge rund um das Graffito restlos aufzuklären“, verspricht Herbst.

Als Urheber des Wandbilds, das unübersehbar an einer Einfallstraße nach Cottbus zu sehen war, ermittelte die Polizei sechs Personen. Eine davon ist nach MAZ-Informationen als rechter Straftäter bekannt. Cottbus gilt als Hochburg von Rechtsradikalen.

Im Zuge von Anti-Braunkohle-Protesten 2016 hatten Neonazis Demonstranten mit Baseballschlägern angegriffen. Das Anti-Kohle-Bündnis „Ende Gelände“ hat jetzt das Foto der posierenden Beamten in einem rechten Netzwerk entdeckt und das Präsidium darauf aufmerksam gemacht.

Die Proteste am Wochenende blieben weitgehend friedlich. Die Demonstranten waren auf Tagebau-Gelände vorgedrungen und hatten versucht, Zugangswege zum Kraftwerk Jänschwalde zu blockieren. Die Polizei war mit massiven Kräften vertreten.

Von Ulrich Wangemann