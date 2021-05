Potsdam

Zwei Niederlagen hat die Stadt Potsdam im Streit um einen öffentlichen Uferweg am Griebnitzsee erlitten. Anwalt Christoph Partsch hat die privaten Anrainer vertreten. Der Jurist, der auch Kunstgeschichte studiert hat, hat nun Buch über die Besitzer, die Häuser und ihre oft tragische Geschichte vorgelegt. Er hat neue Quellen zutage gefördert und mit Angehörigen gesprochen. Die MAZ hat den 60-Jährigen in seiner Kanzlei am Berliner Kurfürstendamm getroffen.

Wie kamen Sie darauf, ein Buch über die Häuser und deren Geschichte zu schreiben?

Christoph Partsch: Ich habe neben Jura Kunstgeschichte studiert. Restitutionsrecht war nach der Wende eine große Chance für junge Anwälte. Ein Eigentümer eines Grundstücks am Griebnitzsee trat damals an mich heran, weil er nicht verstand, warum er seinen Garten nicht nutzen könne. Daraufhin habe ich mich in die Geschichte dieser Häuser hineingegraben. Das sammelte sich in Leitz-Ordnern, die einen ganzen Schrank füllen. Ich habe viele Gespräche mit Angehörigen von Voreigentümern geführt. Das wollte ich aufzeichnen und erhalten. Denn diese Generation stirbt jetzt leider aus. Es sind die letzten Angehörigen, die sich noch daran erinnern können, wie es vor 1939 war. Diese Menschen sind mit sechs, zehn oder fünfzehn Jahren aus ihren Häusern verjagt worden.

Was kann der Spaziergänger am Griebnitzsee an den Villen ablesen?

Ab 1871 erlebte Deutschland einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung. Gesellschaftlich erreichte das Bürgertum einen ungeahnten Wohlstand, insbesondere in Berlin. Diese Berliner Bürger haben sich dann Sommerresidenzen am Griebnitzsee gesucht. Der Kaiser hatte für die Bahnverbindung bis zum Bahnhof Griebnitzsee gesorgt. Man wohnte sonst in Charlottenburg und fuhr mit der S-Bahn zum Griebnitzsee. Dort wartete eine Kutsche, später ein Auto.

Die Villen gehörten Bankiers, Forschern, Kaufleuten, Künstlern. Wie stark stand diese Elite im Austausch miteinander – oder wollten alle nur ihre Ruhe haben?

Die Bewohner standen in engem Austausch. An dem Ufer wohnten fünf oder sechs Bankiers der vier oder fünf führenden Bankhäuser Deutschlands. Sie trafen sich praktisch täglich und besprachen wahrscheinlich die Wirtschaftslage. Man blieb auch später im Exil in Verbindung, das belegen Briefe.

Wie hart waren die gesellschaftlichen Brüche für die Bewohner?

Der härteste Bruch kam 1933, später 1945. 1933 mussten alle, die jüdisch waren, gehen. Teilweise zog es sich bis 1938 hin, andere haben früh erkannt, was ihnen drohte. Der Umbruch war sehr radikal, betraf aber viele Nachbarn nicht – wenn sie nicht jüdisch waren. Letztlich sind aber alle, die am Griebnitzsee wohnten, früher oder später sehr tief gefallen.

Gab es 1945 noch jüdische Eigentümer?

Nach der 13. Reichsbürgerverordnung hatten die Nazis den jüdischen Bürgern die Staatsbürgerschaft entzogen und sie automatisch enteignet. Das hat man aber in den Grundbüchern nicht immer nachvollzogen. Oft standen die Personen noch 1990 im Grundbuch. Außerdem wird die Verordnung heute als nichtig angesehen. De facto war nach 1939 aber niemand mehr am See, der jüdisch war.

Zur Galerie Kaiserreich, Weimarer Republik, Drittes Reich, DDR, Wiedervereinigung – eine bewegte Geschichte.

Wie groß war der Anteil jüdischer Eigentümer am See?

Ich wehre mich eigentlich immer gegen das Kriterium jüdisch. Es gab Gläubige, Konvertierte, Nicht-Gläubige. Zählt man all die zusammen, die nach der Gesetzgebung der Nazis Juden waren, könnte es eine knappe Mehrheit der Bewohner gewesen sein. Die Akten zu den Häusern enthalten den Stoff zu einem sehr bewegenden Geschichtsbuch. Der Bankier Jakob Goldschmidt zum Beispiel hatte die wohl bedeutendste private Kunstsammlung Deutschlands, bevor er emigrieren musste.

War er in diesem Sinne der Hasso Plattner der 20er-Jahre?

Ja genau. Herr Plattner, der selbst am Griebnitzsee wohnt, hat kürzlich von den Erben Goldschmidts einen Monet auf einer Auktion bei Sotheby’s in New York erworben. Es wird im Palais Barberini ausgestellt. So ist erstmals ein Werk aus der Sammlung wieder nach Potsdam zurückgekehrt.

Sie beleuchten in Ihrem Buch einen Ort des Holocaust, der nicht mehr vorhanden und weitgehend vergessen ist: Die Villa Heidmann.

Das um 1905 für den jüdischen Arzt Karl Heidmann gebaute Anwesen in der Spitzweggasse wurde in den 1940er-Jahren zum Sammelpunkt der letzten Juden Potsdams, bevor sie in den Tod geschickt wurden. Der letzte Oberkantor der Potsdamer Synagoge, Samuel Guttmann und seine Frau Rebecka, wurden von dort nach Theresienstadt deportiert, wo man sie 1943 ermordete. Die Villa wurde abgerissen. Schüler des Espengrund-Gymnasiums haben einen Gedenkstein am ehemaligen Standort initiiert, sonst erinnert nichts an diese Geschichte. Man findet den Stein kaum.

Lesen Sie auch: Die wechselvolle Geschichte der Villen am Potsdamer Griebnitzsee

Um zeitlich etwas früher anzusetzen: Wie haben die Villenbesitzer das Ende des Kaiserreichs 1918/19 überstanden?

Sehr unterschiedlich. Carl Saltzmann etwa, ein Maler von Marinebildern, hatte als Hauptabnehmer seiner Kunst Kaiser Wilhelm II. Nach 1919 verlor er seinen Sponsor und seine Bilder waren nicht mehr in. Daraufhin verkaufte er das Haus und zog nach Berlin. Allerdings hatte er im Kaiserreich einen unglaublichen Aufstieg erlebt.

Autor Christoph Partsch Christoph J. Partsch (60) hat in Bonn, Freiburg, Genf, Kiel und an der Duke University in North Carolina, USA, studiert: Rechtswissenschaften, Medizin (1. Staatsexamen) und Kunstgeschichte. Der promovierte Jurist ist seit 1995 als Anwalt zugelassen. Seine Kanzlei ist am Kurfürstendamm in Berlin ansässig. Fünf Jahre lang (bis 2016) war Partsch Vertrauensanwalt des Senats von Berlin für die Bekämpfung von Korruption. In Potsdam hat Partsch im Streit um einen öffentlichen Uferweg am Griebnitzsee rund 15 Anrainer vertreten, die keinen öffentlichen Weg auf ihren Wassergrundstücken hinnehmen wollten. Die Stadt Potsdam ist zweimal vor Gericht unterlegen, derzeit bereitet sie einen dritten Anlauf vor. Das Buch: Christoph Partsch, „Auf der Suche nach dem verlorenen Glück - Die Geschichte der Villenkolonie am Griebnitzsee“, Elisabeth Sandmann Verlag, 152 Seiten, 48 Euro

Saltzmann kam aus ganz kleinen Verhältnissen. Das traf auch auf Franz Urbig zu, dem die Villa gehörte, in der Churchill während der Potsdamer Konferenz wohnte. Urbig, der aus Luckenwalde stammte, musste schon mit 14 Jahren für den eigenen Lebensunterhalt sorgen. Er stieg zu einem der drei wichtigsten Bankiers des Reichs auf – als Chef eines Instituts, das später zur Deutschen Bank wurde. Die gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten im Kaiserreich und in der Weimarer Republik waren enorm. Man hat manchmal den Eindruck: besser als heute.

Und diese erfolgreichen Menschen wollten dann mit dem Bau einer Villa zeigen, dass sie es geschafft haben?

Die bürgerliche Villa des 19. und 20. Jahrhunderts ist Zeichen der Repräsentation. Die Häuser zitierten die bürgerliche Bildung mit ihren Erkern und Köpfen. Szenen aus Dantes göttlicher Komödie fand man im Giebel wieder. Der Professor und Orientforscher Friedrich Sarre hat sich nicht umsonst die Löwen vom Ishtar-Tor als Fries um sein Haus basteln lassen. Das sollte ausdrücken: ,Diese Kultur finden Sie in meinem Hause wieder.‘ Übrigens geht ein großer Teil des islamischen Museums in Berlin auf eine Stiftung Sarres zurück. Das hat sich dort erhalten, während fast alles in seinem Haus zerstört wurde – auch die beiden Bibliotheksräume.

In welchem Zustand befanden sich die Villen am Ende des Zweiten Weltkriegs?

Sie waren – von einzelnen Treffern abgesehen – im Grunde perfekt erhalten, samt Inhalt. Dann kam eine erste Welle Soldaten. Die nahm alles, was aus Gold war, und den Alkohol mit. Vor der Potsdamer Konferenz erging dann der Befehl, alles leerzuräumen. Warum? Das ist mir unklar. Alles wurde auf Müllhaufen geschmissen, auch Bilder, Möbel, Bücher und Aufzeichnungen. Aus der Villa Sarre landete ein Tintoretto auf dem Haufen. Den hat dann aber jemand von der Müllhalde geholt. In den 80er-Jahren tauchte er in Venedig auf und ist dann wieder verschwunden. Irgendwo müsste er noch hängen!

Churchill, Truman und Stalin haben in leeren Häusern logiert?

Man hat sich bald gefragt, worauf die Herren denn sitzen sollen, und hat aus anderen Potsdamer Häusern Möbel geholt. Von Churchill ist eine Notiz bekannt, in der er sagt: Das Haus ist schön, aber die Möbel passen nicht dazu.

Was passierte nach der Potsdamer Konferenz mit den Häusern?

Die DDR hat sich nicht getraut, die ,jüdischen‘ Grundstücke zu enteignen. Sie hat stattdessen Institutionen, die unverdächtig waren, hineingesetzt, etwa die Hochschule für Staat und Recht, die Filmhochschule und die Zollverwaltung. Konspirative Wohnungen richtete man ebenfalls ein. Man war unsicher, wie man mit den Eigentumsfragen umgehen sollte. Die Verantwortlichen in der DDR hofften, mit Israel eine Einigung zur Restitution zu erreichen. Den Anspruchstellern hat man mitgeteilt, vor einer Einigung müssten sie sich gedulden. Die DDR dachte, sie könne die Restitutionsfrage als Pfand nehmen, um eine internationale Anerkennung zu erreichen. Unmittelbar vor 1989 war man ziemlich weit – es kam aber nicht dazu.

Schon im Dritten Reich waren Organisationen scharf auf die Villen gewesen?

Ja, die Villa Goldschmidt wurde zum Beispiel dem Bund Deutscher Mädel (BDM) zugeschlagen. Es hatte zuvor einen heißen Kampf der NS-Organisationen um diese Villa gegeben. Jeder wollte sie haben.

Sind Alteigentümer oder Familienmitglieder in die Häuser eingezogen nach 1989?

Am Ende sind alle Villen nach der Wiedervereinigung restituiert worden, wobei einige an die Jewish Claims Conference gingen. Es fällt aber auf, dass keiner mehr selbst die Häuser nutzen wollte. Die Restitutionsverfahren waren so langwierig und traumatisch, dass viele nicht mehr wollten. Dem alten Gugenheim, der sein Haus am Strauß-Platz ansehen wollte, stellte sich ein Hausmeister in den Weg. Gleichzeitig ließ man Hausbesetzer hinein, die das Haus kaputt machten. Faktisch mussten Eigentümer im Schnitt mindestens sechs Jahre warten, bis sie ihr Eigentum zurückbekamen. Die Prozeduren waren byzantinisch, meist bekam man zunächst einen Ablehnungsbescheid. Es war das Gegenteil von Willkommenskultur, was man übrigens auch aus Westdeutschland kennt.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sehen Sie den Streit um den öffentlichen Uferweg in diesem Zusammenhang?

Dieser Streit kam erst später hinzu. Er offenbart aber ein eigentümliches Rechtsverständnis. Man sagte sich einfach seitens der Stadt: Die Nazis haben es genommen, die DDR hat es genommen – wir können es weiter nutzen. Es bestand kein Respekt vor Eigentum, kein Respekt vor Geschichte. Hätte man den Eigentümern mehr Willkommenskultur entgegengebracht, wären einige sicher zurückgezogen nach Potsdam.

Wer durch die Straßen des Viertels geht, findet kaum Hinweise auf die bewegte Geschichte. Müsste sich das Ihrer Meinung nach ändern?

Das ganze Buch ist eine Anregung, dort Geschichte erfahrbar zu machen. An jedem Haus kann man deutsche Geschichte der vergangenen 100 Jahre ergreifend erleben. Dann ist es nicht mehr die abstrakte Geschichte des Nationalsozialismus, die Schülern, weil sie es dreimal hören, kaum noch vermittelbar ist. Sondern man könnte zeigen, wie Kaiserreich, Weimarer Republik, Nazizeit und DDR sich auf die Menschen ausgewirkt haben. Mich wundert, dass es dort keine Stolpersteine gibt, dass nicht vor jedem Haus eine Tafel steht. Mich wundert auch, dass die Enver-Pascha-Brücke noch immer unkommentiert ihren Namen trägt: Enver Pascha ist einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an den Armeniern 1915. Er hat am Griebnitzsee gewohnt. Auf der anderen Seeseite ist Kurt von Schleicher, letzter Reichskanzler der Weimarer Republik, auf Geheiß Hitlers 1934 erschossen worden – seine Frau auch. Daran wird auch nicht erinnert. Es war ja der Beginn der mörderischen Zeit des NS-Regimes. Es brachte damals seine letzten Konkurrenten um.

Welcher Fund hat Sie am meisten berührt?

Eine Karteikarte aus Amsterdam, die das Schicksal der jüdischen Kaufmannsfamilie Stern dokumentiert. Sie war 1934 aus Potsdam in die Niederlande emigriert und verelendete dort. Vom Verkauf ihres Hauses hat die Familie keinen Pfennig gesehen. Es gibt Briefe, in denen die Sterns den deutschen Verwalter um Geld bitten. 1941, nach dem Einmarsch der Deutschen, wurden die Sterns in ein KZ in den Niederlanden gebracht und von dort nach Sobibor, wo sie 1943 ermordet wurden. Diese Unterlagen haben wir in Amsterdam gefunden. Sehr berührend war auch der Besuch bei den Nachkommen der Familie Mosler in einem kleinen Bungalow in Amsterdam. Gert Mosler zeigte mir zwei Kacheln aus der Villa Mosler, die jemand für ihn aus einem Schutthaufen gerettet hat, als ein Bauunternehmer im Jahr 2000 die Villa entkernte. Die Villa war bis zu diesem Zerstörungswerk im Inneren ziemlich intakt gewesen – ein Frühwerk von Ludwig Mies van der Rohe. Ich habe nie verstanden, warum man das Haus nicht frühzeitig außen und innen unter Denkmalschutz gestellt hat.

Die Villa Heidmann ähnelte äußerlich einer Sternwarte. Quelle: Christoph Partsch

Von der Wasserseite aus muss das Areal auch völlig anders ausgesehen haben – was wurde aus den prachtvollen Gärten, von denen sich Pläne in Ihrem Buch finden?

1920 hatte man selbstverständlich ein Boot mit Bootshaus. Diese Bootshäuser standen 1945 noch, sie sind 1961 abgerissen worden, als Berlin abgeriegelt wurde, denn die Grenze verlief direkt im Griebnitzsee. Der Mauerbau war der größte vandalistische Akt nach 1945. Man hat die Gärten zerstört, die ja einen Zusammenhang bildeten, die Sichtbeziehungen zwischen den Bauwerken und dem Ufer hatten.

Der Stadt Potsdam haben Sie im Streit um den Uferweg als Anwalt etlicher Villenbesitzer schwere juristische Niederlagen zugefügt. Wie sind die städtischen Stellen Ihnen bei Ihrer Recherche begegnet?

Es gibt in der Stadtverwaltung Potsdam durchaus Angestellte und Beamte, die korrekt arbeiten und meine Anträge auch so bearbeitet haben. Ich konnte Einsicht nehmen – allerdings nicht immer und nicht in alle Akten. Zur Churchill-Villa etwa hieß es, ich könne die Pläne aus Sicherheitsgründen – wohl aus Rücksicht auf den heutigen Bewohner - nicht einsehen. Allerdings sind diese Pläne woanders bereits veröffentlicht worden. Dort habe ich sie gefunden.

Haben Sie Verständnis für die Öffentlichkeitsscheu vieler Bewohner?

Ich habe Verständnis für die Privatleute, aber auch das öffentliche Interesse. Wer an den Griebnitzsee zieht, weiß, dass er sich auf dem Präsentierteller befindet. Die Aufmerksamkeit nimmt man in Kauf oder hat sie sogar gewollt. Früher zog man dort hin, damit einen der Kaiser bemerkte, wenn er vom Bahnhof Griebnitzsee über die damalige Kaiserstraße (heute Karl-Marx-Straße) bis zu seinem Wohnort im Schloss Babelsberg fuhr. Auch heute ist es ein Zeichen, wenn man dort ein Haus erwirbt.

Die Villensiedlung spielte auch als Wohnort etlicher Filmschaffender des Ufa-Standorts Babelsberg eine Rolle – welche?

Die Ufa hatte in den 1920er-Jahren die führenden Regisseure der Welt. Star Wars ist natürlich der Nachfolger von Metropolis. Viele aus diesem kreativen Sammelbecken haben am Griebnitzsee gewohnt. Leute wie die Schauspielerin Lilian Harvey zogen in eine Villa am Griebnitzsee, um zu zeigen: Ich habe es geschafft! Sie emigrierte 1939. Als die Juden vertrieben wurden, haben manche Ufa-Schauspieler die freiwerdenden Villen der Kollegen bezogen, die fliehen mussten. Sehr moralisch war das Filmgeschäft nicht. Brigitte Horney ist ins Landhaus Gugenheim gezogen, auch Marika Rökk ist unter ungeklärten Umständen in eine solche Villa gezogen. Sie haben vom Unglück der Kollegen profitiert. In der Bundesrepublik hat ihnen das keiner zum Vorwurf gemacht.

Der Uferweg-Streit ist noch nicht beendet, in der Potsdamer Stadtpolitik diskutiert man gerade über einen erneuten Anlauf. Welche Botschaft an die Entscheidungsträger enthält Ihr Buch?

Die Frage ist, ob man angesichts zweier deutlicher Entscheidungen des OVG Brandenburg noch einen dritten Bebauungsplan machen will, dessen alleinige Raison d’Être es wäre, zu einer dritten Enteignung in der Geschichte dieser Grundstücke.

Von Ulrich Wangemann