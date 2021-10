Grippe und Corona: Hausärzte sehen Kombi-Impfung von Senioren skeptisch

Potsdam

Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) appelliert an die Bürger, bei einer Grippeimpfung gleich die Auffrischungsimpfung gegen Corona mitzunehmen. Eine entsprechende Veröffentlichung sei für die kommende Woche geplant, bestätigte KVBB-Sprecher Christian Wehry der MAZ.

Die Grippe-Schutzimpfungen beginnen derzeit, die besten Monate seien Oktober und November, sagte Wehry. „Die Botschaft ist: geht in die Praxen, die Impfungen können gleichzeitig durchgeführt werden“, sagt Wehry. Die Impfbereitschaft im Land sei nach wie vor zu gering. „Wenn wir Herdenimmunität erreichen wollen, müssen die Impfquoten steigen.“

Stiko: Kein Abstand zwischen Corona- und Grippeimpfung nötig

Besonders empfohlen sei die gleichzeitige Impfung gegen Covid-19 und die Grippe für Menschen, die viele Kontakte zu anderen hätten. Die ständige Impfkommission hatte am 24. September grünes Licht für die parallele Verabreichung beider Impfstoffe gegeben und den „Mindestabstand“ von 14 Tagen zwischen Corona- und Grippeimpfung für unnötig erklärt.

Allerdings sieht der Hausärzteverband in Brandenburg die Doppel-Impfung teils als problematisch an. Gerade ältere Patienten gingen ein Risiko ein, wenn sie zwei Immunreaktionen gleichzeitig abbekämen, sagte die Pandemie-Beauftragte des Verbands, Astrid Tributh.

Doppel-Impfung für geschwächte Senioren zu heftig?

Ältere Menschen reagierten stark auf die Auffrischungsimpfung, sagte Tributh. „Ich möchte nicht geschwächte Patienten mit einer Doppelimpfung in einen schlechten Zustand bringen“, so Tributh. Deshalb werde sie „vorsichtig sein und von Fall zu Fall entscheiden.“ Die Ärztin spricht sich dagegen aus, „pauschal alle Patienten über 80“ mit einer dritten Dosis zu versorgen. Bei jungen Menschen sehe sie dagegen kein Problem.

Am ersten Tag nach Schließung der letzten Impfzentren im Land hielt sich der Andrang Impfwilliger in den Arztpraxen in Grenzen, wie Hausärzte-Sprecherin Tributh sagte. Das mögliche Mehraufkommen könne „jede Praxis abfedern“.

Impfkampagne in Brandenburg stagniert auf niedrigem Niveau

Tatsächlich stagniert die Impfkampagne in Brandenburg derzeit auf relativ niedrigem Niveau. Laut Zahlen des Gesundheitsministeriums sind in dieser Woche bis Donnerstag 20.000 Impfungen landesweit verabreicht worden – es gab schon Wochen mit mehr als 100.000. 23,0 Prozent der 12- bis 17-Jährigen sind vollständig immunisiert, 60,6 Prozent der 18- bis 59-Jährigen und 79,5 Prozent der Menschen ab 60 Jahren. Laut Robert-Koch-Institut müssten 90 Prozent dieser höchsten Altersgruppe geimpft werden, um die Seuche einzudämmen.

Die Impfzentren waren geschlossen worden, weil sich das Geschehen in die Praxen verlagert hatte und die Parallelstruktur sehr kostspielig war. Fortan helfen bis zu 35 mobile Teams beim Impfen vor allem in Pflegeeinrichtungen. 66 Einrichtungen haben laut Gesundheitsministeriums-Sprecher Gabriel Hesse angezeigt, dass sie Unterstützung bräuchten, weil sie keinen Arzt zur Hand hätten. Die Impfteams verabreichen dann an diesen Orten die Auffrischungsdosen.

Während Berlin Impfbusse in die Kieze schickt, baut man in Brandenburg auf kommunale Aktionen, um die Impfquote zu verbessern. So können sich Impfwillige am Samstag in Guben (Spree-Neiße) auf dem Deutsch-Polnischen Herbstfest ihre Dosis abholen, in Oranienburg (Oberhavel) am Sonntag auf dem Stadtfest vor dem Schloss. In Werningerode im Harz wurden Spritzen zuletzt auf der Kirmes auf dem Riesenrad verabreicht.

Von Ulrich Wangemann