Potsdam

Ein enger Raum mit vergittertem Fenster. Keine Sitzgelegenheit außer dem kalten Boden, eine Pritsche ist wie zum Hohn aufrecht an der Wand angekettet. Wer immer sich in diesem Raum befindet, hat keine andere Möglichkeit als zu stehen. Stundenlang, bis der Körper es nicht mehr aushält.

Eine Szenerie, die nach Gefängnis klingt, sich zu DDR-Zeiten aber in sogenannten Durchgangsheimen abspielte. Die Gefangenen: Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen in einem Heim untergebracht werden sollten. Der Durchgangsaufenthalt sollte eigentlich maximal 18 Tage andauern, oft wurden daraus aber mehrere Monate, gepaart mit physischer und psychischer Gewalt.

Einzelzelle mit Pritsche

In so eine Einrichtung, das Durchgangsheim Bad Freienwalde, wird Sebastian, der Protagonist aus Grit Poppes aktuellem Roman „Verraten“ gebracht. Seine Mutter ist gerade gestorben, seinen Vater kennt er nicht besonders gut, seine Großmutter wird als hoch pflegebedürftig eingestuft und in ein Altenheim verfrachtet. Zeit, das alles zu verarbeiten wird dem 16-Jährigen nicht gegeben. Wohin er gebracht wird, warum er in einer Einzelzelle mit harter Pritsche eingesperrt ist, erklärt ihm auch niemand.

Es ist ein harter Einstieg, den Grit Poppe für ihren Roman gewählt hat. Ähnlich wie Sebastian haben auch die Leser des Romans kaum Zeit, alle Fakten zu begreifen, bevor sie mit dem grausamen Alltag des Durchsgangheims konfrontiert werden. Anders als er und die vielen realen Betroffenen, auf denen die Geschichte basiert, können sie das Buch jederzeit zuklappen und durchatmen. Ob der realen Beschreibungen Poppes ist das durchaus nötig.

Eindringliche Szenen

Seit ihrem Roman „Weggesperrt“ beschäftigt sich Poppe mit dem Thema der staatlichen Erziehung in der DDR, immer wieder hat sie Gespräche mit Zeitzeugen geführt, Auszüge davon finden sich auch im Anhang von „Verraten“. Sie geben dem Buch eine ganz andere Gewichtung, Szenen, wie die anfangs beschriebene erhalten eine nachhallende Eindringlichkeit. Besonders dieser Eindringlichkeit wegen gelingt es auch nicht, „Verraten“ lange aus der Hand zu legen. Zumal Grit Poppe zusätzlich ein anderes düsteres Kapitel der DDR-Geschichte in den Roman einbaut: Dem Missbrauch von Minderjährigen als Spitzel der Staatssicherheit.

Was bedeutet linientreu?

Zunächst sieht es noch so aus, als hätte Sebastian Glück gehabt: Seine Zeit im Durchgangsheim ist kurz, sein Vater holt ihn ab, er darf ab sofort bei ihm wohnen. Allerdings zu einem Preis: Er soll ihn ausspionieren, die Staatssicherheit über jeden seiner Schritte informieren – und dabei weiß er doch selbst kaum etwas über seinen Vater, der im Gefängnis war, aber weswegen genau? Und warum haben sich die Eltern getrennt? Ist Sebastians Mutter wirklich so linientreu gewesen, wie alle immer sagen? Und was bedeutet das überhaupt?

Wie ein Thriller entfaltet sich dieser Teil der Geschichte, reißerisch wird Poppe dabei nie. Vielmehr versteht sie es, eine spannende, berührende Geschichte zu erzählen, der man atemlos bis zum Ende folgt.

Ein rätselhaftes System

Auch, weil sie mit der zweiten Figur Katja, eine weitere emotionale Ebene aufmacht. Die junge Frau ist in Sebastians Alter und kommt aus einer zerrütteten Familie. Bei der Mutter ist sie nicht willkommen, sie wird immer wieder in Erziehungsheime gebracht und läuft wieder fort. Auch sie kommt nach Bad Freienwalde. Die Einzelzellen dort ist sie gewohnt, sie hat Mechanismen entwickelt, sich mit Hilfe von Captain Kirk und Commander Spock fort zu fantasieren. Szenen, deren unschuldige Komik im Halse stecken bleibt. Zwischen ihr und Sebastian entsteht eine wackelige Freundschaft, beide versuchen, sich gegenseitig in einem System zu helfen, das sie nicht wirklich verstehen.

Aufrüttelnd und nachhaltig

Diese jugendliche Perspektive, die lockere, emotionale Sprache ist es, die den Roman trotz der harten Themen zu einem sehr zugänglichen Roman macht. Poppe versteht es, die Teenager ernst zu nehmen, sich in sie hineinzudenken ohne sie über zu dramatisieren. Das macht „Verraten“ eben nicht zu einem reinen Jugendbuch, sondern auch für Erwachsene zu einem aufrüttelnden, nachhaltigen Leseerlebnis. Und rückt gerade in Zeiten von Corona-Leugnern und Diktaturschreiern das gegenwärtige Leben in einer freien Demokratie in die richtige Perspektive.

Grit Poppe: Verraten. Dressler, 336 Seiten, 12 Euro

Von Sarah Kugler