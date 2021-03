Potsdam

Trotz steigender Inzidenzzahlen wollen immer mehr Städte in Brandenburg Modellkommune werden, um ihren Bürgern mehr Freiheiten bieten zu können. Neben Cottbus und Potsdam hat auch Brandenburg an der Havel sein Interesse daran bekundet, unterstützt von Schnelltests und digitalen Hilfsmitteln Theater und Restaurants wieder zu öffnen.

Bund und Länder hatten beim jüngsten Corona-Gipfel beschlossen, dass die Länder in ausgewählten Regionen unter bestimmten Bedingungen zeitlich befristete Modellprojekte starten können. Brandenburg feilt gerade an einer solchen Regelung. Vorbild ist die Stadt Tübingen, wo man mit tagesaktuellen Corona-Schnelltests fast wie früher einkaufen, ins Kino oder auf einen Kaffee gehen kann. Mit dem Saarland hat sich nun sogar ein erstes Bundesland zur Modellregion erklärt.

Uckermark ist größer als das Saarland

Im Vergleich zum Saarland wäre die Uckermark sogar im Vorteil. Der Landkreis im Nordosten Brandenburgs ist mit rund 3000 Quadratkilometern größer als das Saarland und hat zugleich eine deutlich niedrigere Einwohnerdichte: In der „märkischen Toskana“ leben 119.000 Menschen, während das Saarland mit seinen knapp eine Million Menschen dicht besiedelt ist.

Und die 7-Tage-Inzidenz im Saarland lag am Freitag bei 73, während sie in der Uckermark bei 51,3 lag. Landrätin Karina Dörk (CDU) kann sich gut vorstellen, dass ihr Landkreis demnächst zur Modellregion ausgerufen wird. „Unsere Ausgangslage ist sehr gut“, sagt die Landrätin mit Blick auf die landesweit niedrigste Inzidenz.

„Uns wird Hartnäckigkeit nachgesagt“

„Uns Uckermärkern wird zu Recht auch Hartnäckigkeit nachgesagt“, sagte Dörk am Freitag. „Die kann man gut gebrauchen, wenn es darum geht, eigene Wege zu beschreiten.“ Laut Landrätin ist die Uckermark bisher relativ glimpflich durch die Pandemie gekommen. Dörk führt das auf die „uns eigene uckermärkische Geduld, Vernunft und Solidarität“ zurück. „Sollten wir den Zuschlag erhalten, könnten in der Uckermark in absehbarer Zeit einige Corona-Beschränkungen aufgehoben werden“, erklärte sie und führte Kultur, Sport und Gastronomie als Beispiele auf.

Dafür will Dörk einerseits die Luca-App zur digitalen Registrierung und Kontaktverfolgung nutzen, andererseits auf tagesaktuelle Schnelltests setzen. Dass ein solches Modellprojekt kein Freifahrtschein bedeutet, ist Dörk klar. Ohne Disziplin gehe es nicht, meint sie.

Cottbus: Bewerbung im Hotspot-Umfeld

Die Konkurrenz um einen Modellprojektstatus ist bereits groß, obwohl es noch kein offizielles Bewerbungsverfahren gibt. „Wir haben uns entschlossen, verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll etwas zu wagen“, erklärte etwa der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU). Cottbus will mit einer wissenschaftlichen Begleitung des Projekts durch die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und dem Einsatz eines externen Hygieneberaters punkten. Auch Cottbus will die Luca-App nutzen, die laut Brandenburger Landesregierung mit allen Gesundheitsämtern des Landes verknüpft werden soll.

Cottbus und sein Umlandkreis Spree-Neiße machten allerdings immer wieder als Corona-Hotspots von sich reden. Für Kelch ist das kein Wettbewerbsnachteil. Gerade bei Inzidenzen über 100 sollten Lockerungen und Öffnungen getestet werden, meint Kelch.

Viele Infektionen im privaten Umfeld

Steffen Scheller, CDU-Bürgermeister von Brandenburg/Havel, will sein Modellvorhaben, sofern er zum Zug kommt, ebenfalls engmaschig überprüfen lassen – im Zweiwochen-Rhythmus. Sein Gesundheitsamt habe in den letzten vier Wochen untersucht, wo Infektionen gehäuft stattfinden, schildert er in seinem Bewerbungsschreiben an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Ergebnis: Die allermeisten Corona-Ansteckungen erfolgen im privaten Bereich. Das Dunkelfeld ist demnach allerdings ebenfalls groß.

Er würde es gut finden, schreibt Scheller, „wenn wir uns trauen, gemeinsam und behutsam neue Wege zu gehen und zu unserem bisher gekannten Leben zurückzukehren“.

