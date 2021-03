Großbrand in Brandenburgischen Brunne

Fehrbellin

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr ist es zu einem Wohnhausbrand im Ortsteil Brunne in Fehrbellin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der gesamte Dachstuhl in Flammen.

Die Bewohnerin des Hauses konnte sich noch rechtzeitig selbst aus dem Haus retten. Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Rauchgasvergiftung und wurde im Rettungswagen behandelt. Die Feuerwehr leitete sofort die Brandbekämpfungen ein, um ein Ausbreiten der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. Das betroffene Wohnhaus stand innerhalb von nur wenigen Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Die Feuerwehr kämpfte mit zahlreichen Rettungskräften gegen die Flammen. Der Rauch verteilte sich im gesamten Dorf. Besonders tragisch: Die Hauseigentümerin hatte erst im letzten Jahr ihren Mann verloren.

Die Anteilnahme im Dorf ist Groß. Nachbarn und Anwohner leiteten umgehend Hilfsaktionen ein. Der Bürgermeister aus Fehrbellin ist ebenfalls vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Von MAZ online