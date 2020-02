Babelsberg

Drei Mehrfamilienhäuser an der Allee nach Glienicke unweit des Babelsberger Parks mussten am Freitagabend gegen 22 Uhr geräumt werden. Aus ungeklärter Ursache war in der Tiefgarage, die die Gebäude verbindet, Feuer ausgebrochen. 14 Menschen mussten nach Feuerwehrangaben ihre Wohnungen verlassen.

Zur Galerie Die Löscharbeiten gestalten sich für die Feuerwehr schwierig, denn es ist nicht leicht, an den Brandherd heranzukommen.

Etwa zehn Autos standen in Flammen. Die Feuerwehr hatte große Probleme, zum Brandherd vorzudringen. Das Haupttor zur Tiefgarage war nach Angaben der Brandschützer durch die gewaltige Hitze verzogen und ließ sich zunächst nicht öffnen.

Gegen 23 Uhr war das Feuer nicht unter Kontrolle, die Feuerwehr versuchte, die Flammen mit Wasser und Schaum zu löschen. Das Wohnviertel war für die Löscharbeiten abgesperrt.

Von MAZonline