Bund macht Weg frei für Mindestabstand bei Windrädern

Der Weg für einen verbindlichen 1000-Meter-Mindestabstand beim Bau neuer Windräder ist frei: Nach einer monatelangen Hängepartie hat sich die Große Koalition im Bund auf konkrete Schritte für einen schnelleren Ökostrom-Ausbau geeinigt. Knackpunkt war unter anderem die Frage einer Abstandsregelung. Wie die Fraktionsvizes Carsten Linnemann ( CDU) und Matthias Miersch ( SPD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagten, habe man sich nun geeinigt.

Länder können entscheiden

Für Windenergie an Land soll eine Länderöffnungsklausel im Baugesetzbuch eingeführt werden. Diese soll den Ländern die Möglichkeit einräumen, einen Mindestabstand von bis zu 1000 Metern zwischen Windenergieanlagen und Wohngebäuden in ihre Landesgesetze aufzunehmen.

In vielen Ländern gibt es bereits entsprechende Regelungen oder Empfehlungen, so in Brandenburg, wo der Abstand von 1000 Metern empfohlen wird. In Bayern gibt es eine wesentlich schärfere Regel: Sie besagt, dass der Abstand zwischen Windrad und Siedlung zehn mal die Höhe des Windrads betragen soll.

Kenia-Koalition will 1000 Meter

„Wir freuen uns, dass wir heute eine Einigung bei zentralen energie- und wirtschaftspolitischen Fragen erzielt haben“, so Linnemann und Miersch. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Einigung einen wichtigen Impuls für die Arbeit der großen Koalition und die Umsetzung der energie- und wirtschaftspolitischen Ziele bietet.“

Damit wäre der Weg für eine Brandenburger Landesregelung frei. Die Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grüne hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf einen Mindestabstand von 1000 Metern zwischen Wohnbebauung und Anlagen verständigt. Außerdem soll „geprüft“ werden, ob bei besonders belasteten Siedlungen ein Abstand von 1500 Metern vorgeschrieben werden kann.

Eine Landesregelung war jedoch auf Eis gelegt worden, nachdem der Bund eine entsprechendes Vorhaben angekündigt hatte.

Mittel gegen schwindende Akzeptanz?

Der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen, der als scharfer Kritiker des Windkraftausbaus gilt, zeigte sich zufrieden, dass nach den langen Verhandlungen nun ein Kompromiss erzielt wurde. „Vor dem Hintergrund der deutlich schwindenden Akzeptanz der Windkraft musste endlich die Entscheidung her“, sagte er. Koeppen forderte die Landesregierung auf, jetzt zügig ein entsprechendes Landesgesetz vorzulegen.

„Nach dem Koalitionsvertrag muss beim Repowering bestehender Anlagen oder bei der Errichtung von Neuanlagen zukünftig in ganz Brandenburg generell ein Mindestabstand von 1000 Metern eingehalten werden“, sagte er.

Knackpunkt Repowering

Dieses Regelung fürchtet die Windkraftbranche durchaus: Repowering bedeutet, dass Windkraftanlagen an bestehenden Standorten durch leistungsfähigere und effizientere Turbinen ersetzt werden. Das würde das Erreichen der Ausbauziele deutlich beschleunigen. Laut Koalitionsvertrag dürften aber ältere Windkraftanlagen, die dichter als 1000 Meter an Siedlungen liegen, nicht mehr erneuert werden. Sie würden in den kommenden Jahren wohl reihenweise vom Netz gehen, weil sie sich nicht mehr rentieren.

Die Große Koalition einigte sich außerdem darauf, den Förderdeckel für Solaranlagen unverzüglich aufgehoben werden. Im Jahr 2012 war aus Kostengründen die Förderung bei einer installierten Solarkapazität von 52 Gigawatt gedeckelt worden. Die Förderkosten zahlen die Verbraucher über den Strompreis. Dieser ist zuletzt weiter gestiegen. Die Bundesregierung hatte im Zuge ihres Klimaschutzprogramms zugesagt, den Förderdeckel abzuschaffen - der nach Branchenangaben bald erreicht ist.

Ausbau soll schneller gehen

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien soll prinzipiell beschleunigt werden. Dazu soll es einen „Koordinierungsmechanismus“ von Bund und Ländern geben. So solle kontinuierlich der Umsetzungsstand des Ausbaus der Erneuerbaren Energien überprüft werden. Der Ökostrom-Anteil am Stromverbrauch soll bis 2030 von derzeit über 40 auf 65 Prozent steigen.

Investitionsvorhaben sollen beschleunigt werden. Dies sei auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise dringend nötig. „Deshalb streben wir eine grundlegende Modernisierung der Beteiligungs-, Planungs- und Genehmigungsprozesse an“, so Linnemann und Miersch. Kerninhalte sollten deren konsequente Digitalisierung, eine frühzeitigere Beteiligung von Bürgerinnen, Bürgern und beteiligten Kreisen sowie die Verkürzung des Instanzenweges um eine Instanz sein.

Die Arbeitsgruppe der Koalition tagt seit Monaten, Hauptstreitpunkt war der weitere Ausbau der Windkraft an Land. Dieser war ins Stocken geraten, weil es lange Genehmigungsverfahren und vor Ort viele Widerstände gegen Windräder gibt. Um die Akzeptanz von Windrädern zu erhöhen, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) Geld für Kommunen und günstigen Strom für Anwohner vorgeschlagen. Die Länder hatten zuletzt vom Bund mehr Tempo beim Ökostrom-Ausbau gefordert.

