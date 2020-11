Große Nachfrage nach Kleingärten in Brandenburg durch Corona

Potsdam

Brandenburgs Kleingartenvereine blicken auf eine positive Saison 2020 zurück. Das hängt auch mit den Beschränkungen in der Corona-Krise zusammen. „Die Menschen wollten raus ins Grüne und haben sich mehr für Parzellen in den Kleingartenanlagen interessiert“, berichtet Fred Schenk, erster Vorsitzender des Landesverbands der Gartenfreunde in Brandenburg.

62 000 Kleingärtner in Brandenburg

Im Verband sind derzeit gut 62 000 Kleingärtner in insgesamt 1250 Vereinen und 32 Mitgliedsverbänden organisiert. Die Zahlen seien konstant, die steigende Nachfrage könne das Ausscheiden älterer Kleingärtner kompensieren. Neben den Vereinen im Berliner Umland profitieren vor allem einige in der Peripherie. So etwa der Ortsverband der Gartenfreunde in Wittstock ( Ostprignitz-Ruppin). „Derzeit gibt es keine freien Parzellen mehr“, sagt der Vorsitzende Wolfgang Schönfeld.

