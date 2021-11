Große Nachfrage und knapper Impfstoff: So läuft die Impfkampagne in Brandenburg

Potsdam

Die Impfkampagne in Brandenburg nimmt an Fahrt auf, die Nachfrage in den Praxen ist groß, die gemeinsam vom Gesundheitsministerium und den Hausärzten gesetzte Marke von 100.000 Impfungen pro Woche ist fast erreicht. Doch Ärzte kritisieren einen Engpass bei den Impfstofflieferungen und fordern mehr Verlässlichkeit.

Grundsätzlich laufe die Impfkampagne in Brandenburg sehr gut, sagte Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), gegenüber der MAZ. „Die Nachfrage ist sehr groß und und es gibt eine sehr große Bereitschaft in der Ärzteschaft zu impfen.“ So seien in der vergangenen Woche bereits 94.000 Impfungen verabreicht worden. Zu Beginn dieser Woche seien etwa 5.000 mehr Dosen verimpft worden als zu Beginn der Vorwoche. „Wir wollen dieses Tempo aufrechterhalten.“ Dafür sei aber Verlässlichkeit bei den Impfstofflieferungen des Bundes eine wichtige Voraussetzung, betonte Wehry. Diese sei allerdings aktuell nicht gegeben.

Lieferengpass bei Biontech/Pfizer

Hintergrund der Kritik ist ein Engpass in der Lieferung des BioNTech-Impfstoffes. So hatte die Bundesregierung vergangene Woche angekündigt, statt 7 Millionen nur 3 Millionen Dosen an die Länder liefern zu können. Bereits am Montag hatte KVBB-Chef Noack den Bund für die Drosselung des Impfstoffs Biontech/Pfizer scharf kritisiert und gefordert, dass der Bund liefern müsse, damit „das Impfen in Brandenburg dynamisch weitergeht.“ Das Gesundheitsministerium hatte als Abhilfemaßnahme eine Lieferung von 10.500 Moderna-Impfstoff-Dosen beim Bund bestellt. Die Lieferung wird laut der KVBB wohl Mitte dieser Woche in den Praxen erwartet.

Laut dem Gesundheitsministerium sind in Brandenburg 64,5 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft. 62,2 Prozent sind vollständig geimpft (Stand 30. November). 244.003 Personen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand: 29. November). Trotzdem ist die Impfquote in der Mark signifikant schlechter als im Bundesdurchschnitt, die bei den vollständig Geimpften bei 86,4 Prozent liegt.

„Wir bekommen viele Anfragen für Impftermine“, sagte Karin Harre, Vorstandsvorsitzende des Hausärzteverband Brandenburg, gegenüber der MAZ. Nicht nur Booster-Impfungen würden nun vermehrt gefordert, „es kommen auch immer noch Erstimpfungen hinzu“. Teilweise seien Impftermine bereits bis ins neue Jahr vergeben. Problematisch sei daher die Unsicherheit im Bezug auf die Biontech/Pfizer-Impfstofflieferungen. „Wir haben diese Woche anstatt 120 Dosen nur 42 bekommen.“ Termine absagen hätte sie allerdings noch nicht, betonte Harre. „Wir können in vielen Fällen mit Moderna überbrücken.“

Ü60-Jährige bis Weinachten durchimpfen

Eine Absage erteilte Karin Harre an die Pläne des Bundes und der Länder, künftig auch Apotheken und Zahnärzte mit in die Impfkampagne einzubeziehen. Auf solch einen Beschluss hatten sich die Gesundheitsminister der Länder zu Beginn der Woche geeinigt und den Bund aufgefordert, dafür einen rechtlichen Rahmen zu schaffen. An diesem Punkt der Kampagne würden weitere Impfstellen für ein Chaos wie im vergangenen Jahr sorgen, sagte Harre. Es sei nun vor allem wichtig, die Arztpraxen im Land mit Impfstoff zu versorgen. „Zu uns kommen die Alten und Menschen mit Vorerkrankungen.“ Ziel sei es, die Ü60-Jährigen bis Weihnachten durchzuimpfen, betonte Harre.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) den Hausärzten in Brandenburg für ihren Einsatz in der Impfkampagne gedankt. „Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sind die tragende Säule der Impfkampagne in Brandenburg.“ Dabei seien viele Praxen derzeit an ihren Leistungsgrenzen. „Neben der Behandlung akuter Krankheitsfälle führen sie die Corona-Impfungen durch, sie führen Aufklärungsgespräche und nehmen Ängste.“ Sie sei froh, dass die Impfbereitschaft derzeit „deutlich steigt und die Menschen vermehrt Impftermine wahrnehmen“, sagte die Ministerin.

Von Gesa Steeger