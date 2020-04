In Brandenburg gibt es mittlerweile 1388 nachweislich Corona-Infizierte. Der größte Zuwachs ist in Potsdam und Potsdam-Mittelmark zu verzeichnen. In Berlin gibt es mehr als 3500 bestätigte Fälle und 24 Tote. Alle Neuigkeiten rund um die Corona-Krise lesen Sie in unserem Liveblog.