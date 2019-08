Potsdam

Die Spende des Künstlers und Unternehmers Rainer Opolka für die Brandenburger SPD ist aus Sicht der oppositionellen CDU ein Fall für den Staatsanwalt. „Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Spende von Opolka und dem Tätigwerden der Staatskanzlei in dieser Angelegenheit“, sagte Jan Redmann, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, am Dienstag in Potsdam. „Sicher wird die Staatsanwaltschaft mit diesen neuen Erkenntnissen umgehen und sie prüfen“, sagte er.

Zuvor hatten er und der Fraktionschef der Grünen, Axel Vogel, Akteneinsicht bei der Staatskanzlei und im Umweltministerium genommen. Beide vermuten einen Zusammenhang zwischen Opolkas Engagement für die SPD und dem Einsatz von Staatskanzleichef Martin Gorholt für Opolkas Kunstprojekt in Storkow ( Oder-Spree).

In den Akten der Staatskanzlei fanden Redmann und Vogel ein Schreiben Opolkas, das offensichtlich an die SPD gerichtet war, und in dem er damit drohte, sich als SPD-Unterstützer zurückzuziehen.

Frust über Behördenhandeln

Der genaue Adressat geht aus dem Schreiben von Mitte Mai nicht hervor. Es beginnt mit den Worten: „Liebe Freunde, ich verlasse die Unterstützergruppe für die SPD.“ In dem Brief beklagt sich Opolka darüber, dass die Brandenburger Behörden seine Idee eines Skulpturenparks seit Jahren blockierten. Er könne daher nicht weiter öffentlich als Förderer der SPD auftreten. Schließlich stellt er das geplante Projekt einer Unterstützerzeitung für die SPD infrage.

Anfang Juni, knapp drei Wochen nach diesem Brandbrief an die SPD, gab es laut Akten ein Treffen von Gorholt mit dem Künstler, bei dem auch ein Vertreter der Denkmalschutzbehörde anwesend war.

„Problematischer Eindruck der Käuflichkeit“

„Es ist ausgesprochen dubios, dass ein Schreiben, das innerhalb der SPD zirkuliert, in einer Akte der Staatskanzlei landet“, sagte Axel Vogel. Dadurch entstehe ein „problematischer Eindruck der Käuflichkeit, nämlich dass man mit Spenden an die SPD in Brandenburg etwas erreichen kann“, ergänzte Redmann.

Offensichtlich sei es Gorholt gelungen, Opolka davon zu überzeugen, sich weiter zu engagieren, so Redmann. Denn seinen angedrohten Rückzug hat Opolka nicht wahr gemacht. Er hat der SPD in diesem Sommer mehr als 76.000 Euro für eine Wahlkampfzeitung gespendet.

Gorholt : Es ging nicht um die SPD

Hinweise darauf, dass das Projekt nach dem Treffen mit Gorholt entscheidende Hürden überwunden hat, haben Redmann und Vogel aber nicht in den Akten gefunden.

Staatskanzleichef Gorholt wies einen Zusammenhang mit der Partei zurück. „Es ging nicht um die SPD“, sagte er. „Es war meine Pflicht, dort etwas zu tun, um das Projekt zu retten.“ Er habe auch nicht auf das Schreiben reagiert, sondern auf einen Anruf von Freunden Opolkas. Es sei ein Kompromiss gefunden worden –eine Rahmenvereinbarung mit der Denkmalbehörde. Das Projekt sei aber noch nicht genehmigt.

Von Torsten Gellner