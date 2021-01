Potsdam

Sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl Physikalische Chemie nennt ihn einen „Gentlemen der Wissenschaft“. Das möge unzeitgemäß klingen. „Von seinem Wesen und seiner Statur ist er schon auf diese Weise zu charakterisieren“, sagt Hans-Gerd Löhmannsröben über Rolf Mitzner. Löhmannsröben hatte ihn im Jahr 1998 kennengelernt. Da war Mitzner schon seit zwei Jahren nicht mehr der Rektor der 1991 gegründeten Universität Potsdam. Rolf Mitzner hatte sie vier Jahre lang als Gründungsrektor und zwei Jahre als Rektor auf ihren Weg hin zur größten Hochschule des Landes geführt. An diesem Sonnabend wird er 90 Jahre alt.

Die Beziehung der beiden Wissenschaftler wurde mit den Jahren so freundschaftlich und tief, dass Löhmannsröben heute überzeugt sagen kann, es sei vor allem Mitzners noblem Wesen und seiner sensiblen Führungsstärke zu verdanken, dass die nicht selbstverständliche Wandlung einer pädagogischen Hochschule der DDR hin zu einer vollwertigen Universität in der Bundesrepublik glückte.

Drei politische Systeme erlebt

Drei politische Systeme hat der am 23. Januar 1931 in Riga geborene Jubilar Rolf Mitzner bewusst erlebt: die Nazibarbarei mit ihrem Krieg, die junge DDR und schließlich mit 59 Jahren die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten unter dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Konstant blieb in diesen wechselnden Zeitläuften Mitzners Liebe zur Wissenschaft –und seine Verbindung zur heutigen Universität Potsdam.

Die Pädagogische Hochschule „Karl Liebknecht“, wie sie Rolf Mitzner Ende der 80er-Jahre noch kannte. Quelle: Christel Köster

Schon sein Studium der Chemie, Physik und Mathematik absolvierte Rolf Mitzner von 1950 bis 1956 an der damaligen Pädagogischen Hochschule in Potsdam. Er blieb in der mit hohem wissenschaftlichen Anspruch auftretenden Lehrerbildungsstätte auch während seiner wissenschaftlichen Karriere treu. Seine Promotion 1960 und seine Habilitation 1964 fand ebenfalls in Potsdam statt. 1968 wurde er dort zum Ordentlichen Professor für Physikalische Chemie ernannt. Seinem Nachfolger Löhmannsröben konnten Studierende gut 30 Jahre später während dessen ersten Auftritten als Dozent augenzwinkernd und wahrheitsgemäß vermelden: „Ihr Vorgänger hätte aber für die Einführung in die Thermodynamik kein Manuskript gebraucht.“

Organisatorische und menschliche Herausforderung

Die wohl größte Aufgabe in Mitzners Leben war dann keine wissenschaftliche, sondern eine organisatorische. Am 4. Juli 1991 bestellte Brandenburgs erster Wissenschaftsminister Hinrich Enderlein ( FDP) Mitzner zum Gründungsrektor der neu gegründeten Universität Potsdam. Das war nicht nur eine konzeptuelle Herausforderung, es war vor allem eine menschliche. Zahlreiche Mitglieder der zuletzt als Brandenburgische Landeshochschule firmierenden Potsdamer Lehr- und Forschungsanstalt waren mit Stasivorwürfen konfrontiert worden. Umgekehrt galt es den Lehrapparat einer pädagogischen Hochschule in den Mittelbau einer wissenschaftlich arbeitenden Volluniversität zu überführen.

Mitzner bewältigte die Personalfragen mit Feingefühl, Weitsicht und Menschlichkeit. Der gelungene Übergang zu einer Volluniversität ist dabei umso erstaunlicher, als die Infrastruktur auf dem Campus damals so gar nichts vom Komfort der riesigen Hochschule von heute mit ihren schicken Neubauten hatte. Notfalls musste anno 1991 wegen der fehlenden Infrastruktur zum Telefonieren auch einmal von dem noch nicht sanierten Standort Am Neuen Palais nach Wannsee gefahren werden.

An der Übergangszeit gab es später allerdings auch Kritik. Die Leitung und damit auch Mitzner sei allzu gnädig mit mancher roten Altlast umgegangen, monierte schon früh der Dezernent für Studentische und Akademische Angelegenheiten von 1991 bis 1995, Frank-Rüdiger Halt. Der Historiker Manfred Görtemaker schrieb später, mit der Übernahme zu vieler Mitarbeiter der pädagogischen Hochschule sei an der jungen Universität für viele Jahre das Mittelmaß zementiert worden.

Eine international anerkannte Universität

Davon kann heute keine Rede mehr sein. Die von Rolf Mitzner ins Gleis gesetzte Universität genießt heute zum Beispiel dank ihrer Kognitionswissenschaften, ihrer Fakultät für Digital Engineering und ihrer School of Jewish Theology internationales Ansehen. Mitzner begleitete sie auf ihren Weg zu diesem Erfolg auch noch nach seiner Emeritierung. An ihrem zehnjährigen Jubiläum warnte er die Landesregierung, eine so gewichtige Einrichtung könne nicht bestehen, wenn ihr der „Betriebstoff“, sprich, die personelle und finanzielle Ausstattung fehle. Das wurde erst ab dem Jahre 2016 mit dem neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2017/18 besser.

Präsident Oliver Günther, der vierte Leiter der Universität nach Mitzner, gratuliert dem Jubilar zu seinem Ehrentag am 23. Januar. „Er hat Großartiges geleistet und die Hochschule enorm vorangebracht“, sagt der Wirtschaftsinformatiker. Der frühere Betriebswirtschaftsprofessor und Vorstandsvorsitzende der Universitätsgesellschaft Potsdam, Dieter Wagner, schließt sich an: „ Rolf Mitzner ist als ganz besondere Persönlichkeit sowohl eines unserer Gründungsmitglieder als auch unser Ehrenmitglied“, sagt er.

Mitzner hat nicht nur den Grundstein für die größten Universität Brandenburgs gelegt, die dieses Jahr ihr 30. Jubiläum feiert. Der heute 90-Jährige war von 1993 bis 1999 auch Verfassungsrichter des Landes, danach Stadtverordneter in Potsdam, schließlich Ehrensenator der Universität. Mitzner ist er Träger des Verdienstordens des Landes Brandenburg.

Dass ihn aufgrund der Pandemie die Weggefährten und die aktuell Verantwortlichen der Universität Potsdam nicht persönlich besuchen können, mag schmerzhaft sein, aber Freunde und Weggefährten der Universitätsgesellschaft wird das nicht von einer besonderen Überraschung abhalten. Dem intellektuell noch voll präsenten Jubilar soll über dessen Sohn und Schwiegertochter eine Videodatei mit Gratulationen sowie Präsentationen eines Kolloquiums und einer Ringvorlesung zukommen.

Das schönste Geschenk für Mitzner dürften vielleicht die persönlichen Worte sein, die dem gebürtigen Friesen Löhmannsöben zu dem gebürtigen Rigaer Mitzner sofort kommen: „Er ist eine einzigartige charismatische Persönlichkeit und einer der Leute, die mich sehr, sehr beeindruckt haben.“ Das gehe allen Universitätsmitgliedern so, die mit Mitzner Umgang gehabt hätten: „Die Leute lieben ihn.“

Von Rüdiger Braun