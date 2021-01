Potsdam

Berlin will mehr Lebensmittel aus Brandenburg. Das sagte Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt (Grüne) anlässlich des Starts der Agrarmesse „ Grüne Woche“, die dieses Jahr digital stattfindet. „Wir wollen mehr Brandenburger Lebensmittel auf den Berliner Tischen“, sagte er der „ Berliner Morgenpost“ am Mittwoch. Zwar könne dies im Handel nicht so stark beeinflusst werden, „aber für die Kantinen und die Schulverpflegung schon“.

Brandenburger Lebensmittel für Berliner Schulen

Behrendt verwies darauf, dass Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) die Einführung eines brandenburgischen Bio-Regionalsiegel plane, das Berlin „dann auch verbindlich für das Schulessen einsetzen“ könne. Zudem plant Berlin, dass ab Sommer in Grundschulen die Anbieter von Schulessen 50 Prozent Bio-Produkte verwenden müssen. Auch Personal von Betriebskantinen solle geschult werden, „um so mehr frische, biologische und regionale Lebensmittel auf die Teller zu bringen“.

Immer mehr Berliner würden beim Kauf von Lebensmitteln zunehmend auf Regionalität achten. Auch ethische Fragen würden eine größere Rolle spielen. Dazu gehört auch die Tierhaltung. Berlin habe eine Normenkontrollklage gegen Massentierhaltung auf den Weg gebracht. Mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts sollen die Haltebedingungen für Schweine überprüft werden.

Auch Brandenburger Bauern wollen direktere Versorgung

Die Aussagen des Verbraucherschutzsenators dürften vor allem die Brandenburger Bauern freuen. Am Dienstag hatte der Landesbauernverband Brandenburg ( LBV) das Strategiepapier „Der neue Brandenburger Weg“ vorgestellt. Ein Schwerpunkt des Papiers ist die Forderung nach mehr regionalen Verarbeitungsstätten, damit Brandenburger Produkte ohne viele Umwege in Brandenburger und Berliner Supermärkten zu landen können.

