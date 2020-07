Potsdam

Über die geplante neue Abschiebe-Praxis für kriminelle Ausländer in Brandenburg gibt es in der rot-schwarz-grünen Koalition offenbar Unstimmigkeiten. Die Grünen meldeten am Mittwoch dringenden „ Gesprächsbedarf“ über die Pläne an, wie Fraktionschef Benjamin Raschke der MAZ sagte.

Hintergrund ist die Ankündigung von Innenminister Michael Stübgen (CDU) in der MAZ, die Abschiebung ausländischer Straftäter noch in diesem Sommer zu verschärfen. Neben in Haft sitzenden Straftätern sollen auch Ausreisepflichtige schneller abgeschoben werden, die wiederholt randalieren oder andere bedrohen. Stübgen nannte diese Personengruppe „Intensiv-Störer“. Am 1. August soll eine „Task Force Abschiebung“ ihre Arbeit aufnehmen.

Grünen-Fraktionschef Raschke sagte, die geplante Task Force sei in den Koalitionsverhandlungen vereinbart worden. Dort sei aber von „Straftätern“ die Rede und nicht von „Störern“, die abgeschoben werden sollten. „Darüber müssen wir uns in der Koalition unterhalten“, sagte Raschke. Ihm sei unklar, was sich genau hinter dem Begriff des „Intensiv-Störers“ von Innenminister Stübgen verberge.

„Störer“ sind Ausreispflichtige mit hoher krimineller Energie

Nach Stübgens Definition gelten als „Intensiv-Störer“ alle vollziehbar ausreisepflichtige Personen mit hoher krimineller Energie, die wiederholt die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigen. „Die Erfahrung zeigt, dass schon ein oder zwei Störer ausreichen, um in einer Stadt oder Gemeinde den Rechtsfrieden dauerhaft und erheblich zu beeinträchtigen“, hatte der Innenminister erklärt.

Nach Ansicht der Linksfraktion im Landtag müssen Abschiebungen das letzte Mittel sein – das gelte vor allem für Staaten, in denen Bürgerkrieg herrsche. „Wir setzen weiterhin auf freiwillige Ausreisen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Thomas Domres. „Gelingt dies nicht, müssen die Abschiebungen vorher bekannt sein und nicht überfallartig in der Nacht stattfinden.“ Dafür sei geschultes Personal notwendig, das verstehe, mit dieser Situation qualifiziert umzugehen.

