Grüne treten auf die Bremse: Kritik am Zeitplan für Koalitionsgespräche

Potsdam

In wenigen Tagen soll feststehen, mit wem die SPD in Brandenburg Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Die SPD will am Dienstag als erstes darüber beraten, mit wem sie in die Koalitionsverhandlungen gehen will. Diesen Zeitplan halten die Grünen aber offenbar für zu ambitioniert.

Es gebe noch zu viele offene Punkte, sagte Grünen-Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher am Sonntagnachmittag am Rande der Gespräche mit SPD und Linken in Potsdam dem RBB. Außerdem müssten sich alle Partner über einen gemeinsamen Rahmen für die Verkündung einigen.

Grüne wollen kommenden Samstag entscheiden

Die Grünen wollen mit der Parteibasis kommenden Samstag bei einem kleinen Parteitag in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) beraten, ob sie in eine Kenia-Koalition (mit SPD und CDU) oder in ein Bündnis mit SPD und Linken einsteigen. Dabei soll auch beschlossen werden, ob über die Annahme eines Koalitionsvertrags ein Parteitag entscheiden oder ob dies per Urabstimmung geschehen soll.

In der SPD mehren sich die Stimmen für ein Kenia-Bündnis.Der Präsident des Landkreistags Brandenburg, Wolfgang Blasig (SPD), hatte sich im Gespräch mit der MAZ hierfür ausgesprochen. Auch Schatzmeister Harald Sempf warb für eine rot-schwarz-grüne Koalition, um auf das Wahlergebnis zu reagieren.

Raschke: Stimmen von Landräten ohne Belang

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke, der wie Nonnemacher Teil des Sondierungsteams ist, verwies am Samstag darauf, dass man sich auf einen neuen Politikstil unter den möglichen künftigen Regierungspartnern verständigt habe – er meinte damit, dass während der Sondierungsgespräche Stillschweigen vereinbart worden sei. SPD und Grüne hätten vereinbart, eine Entscheidung über eine Farbkonstellation der Regierung sowohl gemeinsam zu treffen als auch gemeinsam zu verkünden, sagte Raschke. Deshalb seien alle weiteren Stimmen aus Parteigremien und von Landräten nicht von Belang.

Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert, Beisitzer im Landesvorstand, ließ keine Präferenz erkennen. „Bei Sondierungen sollte es zuvorderst um Inhalte und nicht um Farbenspiele gehen“, sagte er. „Für mich ist entscheidend, dass es bei der Krankenhausfinanzierung, bei moderner Klimaschutzpolitik und im Hinblick auf die Finanzierung guter Kitas in den Kommunen gute Ergebnisse gibt.“

Von Torsten Gellner und Jutta Nauschütz